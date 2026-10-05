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Grab集團營運董事總經理余偉騰：數位店面 帶動成長
Grab集團營運董事總經理余偉騰表示，數位店面如同實體店面，是消費者認識品牌的第一站，除了提供商品與服務，也必須打造獨特體驗。隨著線上消費持續成長，品牌可透過平台工具、數據與AI，將數位店面打造為帶動業績成長的新引擎。
余偉騰2日參加2026流通經營者高峰論壇，以「數位店面再進化：打造企業新成長引擎 借力平台工具、數據與AI驅動品牌下一步關鍵成長」為題發表演講。
余偉騰指出，目前有91%用戶會透過GrabFood發掘新餐廳。面對眾多數位店面品牌，首先應善用數據打造個人化體驗。他舉例，可口可樂在菲律賓透過Grab推出「年度嘴饞報告」，節慶旺季有效帶動銷售。
其次是讓產品融入節慶，與消費者建立連結。余偉騰表示，節慶期間餐飲廣告轉換率普遍提升，是品牌掌握消費需求的重要時機。例如印尼雀巢即透過Grab零售媒體及外送夥伴，推廣Bear Brand保久乳，鼓勵消費者於Sahur（封齋飯）期間飲用，平均每日銷售額增31%。
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