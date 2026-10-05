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資策會數位轉型研究院主任楊惠雯：人才供給 建新模式
資策會數位轉型研究院主任楊惠雯指出，連鎖業缺工已從第一線向中階管理人才蔓延，最新調查顯示，98.8%企業面臨缺工，57%更已持續超過一年，企業未來不能只靠加薪搶人，而應重新建構人才供給模式。
台灣連鎖暨加盟協會（TCFA）與資策會數位轉型研究院10月2日公布「2026台灣連鎖加盟業勞動力與缺工現況調查研究」。楊惠雯表示，缺工已實際衝擊營運，77.5%企業反映員工負荷過重，60.5%無法正常排班，29.4%甚至必須縮短營業時間。
值得注意的是，缺工正向中階管理人才延燒，店長、門市主管難以招募的比率達60.8%，總部區域督導及供應鏈管理人才也出現缺口。連鎖業仰賴多據點經營，一旦連結總部與門市的管理人才不足，也將影響展店。
調查顯示，75.9%企業已透過提高薪資與福利因應，但仍有47.5%新進員工半年內離職。楊惠雯表示，「只靠錢」無法解決結構性留才問題，企業須針對不同人生階段，設計職涯發展、升遷及彈性排班等措施。
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