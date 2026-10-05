台灣鈣鈦礦科技董事長陳來助：一人創業 迎新時代

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導
台灣鈣鈦礦科技董事長陳來助。記者黃義書／攝影
台灣鈣鈦礦科技董事長陳來助。記者黃義書／攝影

台灣鈣鈦礦科技董事長陳來助指出，人工智慧（AI）正快速改寫產業競爭規則，隨著成本與進入門檻大幅降低，未來打敗企業的可能不再是既有同業，而是過去從未想過的「路人＋AI」，企業必須從工具導入進一步走向組織與商業模式轉型。

陳來助2日以「AI賦能─從凡人到超人的企業全面進化」為題發表演講。他說，AI帶來的不只是效率提升，而是成本與效率的「斷崖式」差距，並帶動一人創業時代來臨，企業若停留在研究Prompt（提示詞）或讓員工使用AI工具，已不足以因應新競爭。

就像所有員工都會上網，不代表企業就是網路公司，所有員工都會使用AI，也不代表已成為AI公司。企業必須同步推動「組織AI化」與「AI組織化」，前者將AI導入既有流程、決策與知識庫，後者則把AI代理（AI Agent）視為團隊，建立角色、權限、交接、驗收與問責機制。

陳來助表示，過去顧客主動搜尋商品，未來可能只需向AI說出需求，就由AI協助搜尋、比較及完成任務。

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