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台大管理學院副院長謝明慧：跨業合作 尋找機會
台大管理學院產學發展副院長、台大國企系教授謝明慧指出，缺工、高成本及低成長已成為連鎖業經營新常態，過去仰賴展店、複製SOP帶動成長的模式需要調整，業者應從思考「賣什麼」，轉向「幫顧客完成什麼」，並透過跨業合作尋找新成長機會。
謝明慧2日以「破框思維─體驗升級與我生態」為題發表演講。她表示，零售業過去追求將SOP與效率做到極致，但今年展店速度已放緩，全體展店減少3%、連鎖體系減少11%，加上缺工短期難解、成本持續上升，企業必須重新思考經營模式。
她指出，企業過去談顧客體驗，多聚焦POS、App、客服及結帳等「接觸點」，但真正的商機可能藏在顧客離開門市之後。業者應進一步理解顧客購買商品真正想完成的任務，以及離店後仍有哪些需求未被滿足。
謝明慧進一步提出「我生態」概念，其中「我」指的是顧客。不同於傳統商業生態系從企業自身出發尋找合作夥伴，「我生態」是以顧客需求為中心，再由不同業態共同補足缺口。
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