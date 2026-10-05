流通經營者高峰論壇／連鎖業進化 迎AI新賽局

台灣連鎖暨加盟協會（TCFA）理事長蔡德忠10月2日表示，台灣受惠AI科技及非紅供應鏈推波助瀾，今年上半年經濟成長率達14.15%，但亮眼的經濟表現並未完全外溢至消費端；AI熱潮更吸引大量資金與人才，並推升土地、工資、營建、裝修及水電等營運成本，讓原本就面臨激烈競爭與缺工的連鎖服務業，經營挑戰更加嚴峻。

蔡德忠指出，疫情過後，企業從ESG、AI到跨領域議題，不斷面對新的挑戰，必須持續推動經營升級。數位科技快速發展，顧客選擇增加，企業除了思考如何透過AI推動全面進化，也要同時面對體驗升級、嚴重缺工及持續創新等課題。

TCFA 10月2日舉辦第25屆「2026流通經營者高峰論壇」，今年以「連鎖新賽局 無界新經濟」為主題，論壇從顧客體驗、AI賦能切入，延伸至平台科技、產業趨勢、多品牌經營及跨界轉型，探索連鎖產業的新成長動能。

蔡德忠表示，顧客的生活不會依照產業分類，企業的競爭與合作也不再侷限於原有業態，連鎖產業正面臨打破傳統模式的新賽局。他強調，「有人類的世界，實體通路的連鎖業就不會消失，只是市場會重分配」，連鎖業必須持續進化，以人為本、以消費者為核心。

人才也是今年論壇的重要焦點。TCFA與資策會FIND合作進行連鎖加盟業缺工調查，並於論壇公布關鍵發現，邀集產學專家共同討論，希望讓產業面對共同問題，找出合宜的因應對策。

經濟部商業發展署署長蘇文玲表示，AI運用已成為企業發展的必要能力，面對少子化帶來的缺工問題，政府希望透過AI提升人力運用效率、降低缺工衝擊。