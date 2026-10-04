快訊

兒勸81歲母搬進高齡住宅！3個月後探望卻越來越少 她聽到一句話心涼

影／賴總統親自迎接！蔡英文現身沈伯洋競總開幕 宣布接任競總主委

楊双子德國講座口譯狂出包！中國、中華民國都沒翻 出版社緊急換人

聽新聞
0:00 / 0:00

吳志揚將接任工商建研會理事長 喊出打造最具影響力交流平台

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
中華民國工商建設研究會6日將舉辦理事長交接典禮，前立委吳志揚將接任工商建研會第20屆理事長。圖／取自吳志揚臉書
中華民國工商建設研究會6日將舉辦理事長交接典禮，前立委吳志揚將接任工商建研會第20屆理事長。圖／取自吳志揚臉書

中華民國工商建設研究會6日將舉行第19、20屆理事長交接典禮暨聯誼晚會，第19屆理事長雷宏毅將正式交棒，由第19屆第一副理事長吳志揚接任第20屆理事長，由國民黨主席鄭麗文擔任監交人，前主席吳伯雄、朱立倫、前代理主席黃敏惠、台北市長蔣萬安等多位縣市首長可望到場。

建研會表示，今年以「建研領航 志氣飛揚 Taiwan Super Young」為活動主軸，象徵建研會將傳承歷屆奠定的深厚基礎，引領工商界凝聚力量，為台灣經濟開創新局，適逢地方選舉年，建研會內不少會員投入各地選戰，鄭麗文除見證會務傳承，也為投入選舉的優秀成員加油打氣，預祝大家強棒出擊、順利爭取選民支持。

建研會表示，為展現作為國內最重要工商團體之一的氣勢，工總、商總、工商協進會、全國創新創業總會、電電公會、台灣上市櫃公司協會、工業區廠商聯合總會、全台灣各工業會、商業會、世界華人工商婦女企管協會、台灣客家總商會等重要工商團體的領袖也將與會。

建研會表示，長年匯聚國內企業界與各領域專業人士，會員橫跨民生、製造、建築、金融、科技、服務、娛樂、體育等不同產業，除企業經營者之外，也有不少會員投入公共事務及政界發展。多年來，建研會透過會員交流、產業論壇與政策互動，串聯工商界人才及資源，在企業與公共部門間扮演溝通角色，也逐步形成橫跨產業、世代與區域的會員網絡。

建研會表示，未來除促進會員交流與產業合作，也關注公共政策、企業責任及社會參與。隨著會員組成日益多元，建研會近年更積極結合企業治理、永續發展與世代傳承，使工商交流不僅停留在產業合作，也延伸至公共事務及社會責任層面。

即將接任第20屆理事長的吳志揚，現為工商建研會第19屆第一副理事長，曾任桃園縣長、立法委員及中華職業棒球大聯盟會長，長期橫跨公共行政、立法及運動產業等領域，並在學界與社會多個重要公益團體服務；此次接掌工商建研會第20屆理事長，也將把多年累積的跨領域領導經驗帶入會務，持續串聯不同產業及世代會員。

吳志揚表示，希望塑造工商建研會為中華民國最具公信力及影響力的工商交流平台，未來主要目標有三，包括連結媒體，讓會員意見及心聲讓外界聽見；連結政府機關及民意代表，讓會員的建言可以影響政策的制定及執行；連結國內外各工商經貿團體及機構，發揮團結力量，拓展會員視野、人脈及發展機會。

吳志揚 理事長

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

中華民國「助跑車協會」成立 運動部前次長鄭世忠任首屆理事長布局帕運

林佳龍近日將出訪美國為駐鳳凰城辦事處揭牌 台美經貿邁新里程碑

佛光山60周年 全球佛光人齊聚大巨蛋

林佳龍見證台瓜里程碑 促投資媒合、啟動電巴及碳權合作

相關新聞

吳志揚將接任工商建研會理事長 喊出打造最具影響力交流平台

中華民國工商建設研究會6日將舉行第19、20屆理事長交接典禮暨聯誼晚會，第19屆理事長雷宏毅將正式交棒，由第19屆第一副理事長吳志揚接任第20屆理事長，由國民黨主席鄭麗文擔任監交人，前主席吳伯雄、朱立倫、前代理主席黃敏惠、台北市長蔣萬安等多位縣市首長可望到場。

美力齡啟動阿茲海默症口服新藥TML-6二期臨床 力拚明年第3季登錄興櫃

前疾管局局長蘇益仁創立的美力齡生技4日宣布，旗下阿茲海默症（Alzheimer's disease，AD）口服小分子新藥TML-6，已於今年9月啟動跨國二期臨床試驗，預計在美國、瑞典及台灣共20家醫院收案210人，預期2028年底解盲，美力齡並規劃2027年第3季登錄興櫃。

惠民取得嘉義再生水BTO案 16.9億元建設規模、15年營運期

惠民（6971）宣布取得「嘉義縣擴大縣治再生水廠興建移轉營運案」，該案位於嘉義縣朴子市，契約建設費總金額約新台幣16.9億元（含稅），興建完成後，由主辦機關依契約約定一次或分期給付建設經費取得所有權。

荷槍實彈被留置4小時！台泥張安平買烏克蘭水泥廠 不畏戰火看上什麼？

今年7月，台泥董事長張安平接受商周專訪時，談到一個當時尚未公開的市場：烏克蘭。 「我自己去看過。」我們追問進度，他說，年底前大家會知道。 53天後，答案揭曉。

豐田章男MORIZO驚喜現身GR GT、GT3首度來台封街飆出賽車魂

豐田章男會長以「MORIZO」之名重返台灣車迷面前，為GR嘉年華掀起高潮。活動在台南封街舉行，吸引超過1.5萬名車迷到場，GR品牌旗艦超跑GR GT、GR GT3首度在台灣動態亮相，豐田章男更以神祕嘉賓身分駕駛GR YARiS Rally2從後台登場，以連續甩尾展演震撼現場，讓台南街頭再現賽車熱血氛圍。

2026中小企永續翻轉競爭力／南台彩藝 打造低碳印刷廠

印刷廠在很多人的想像裡，常與油墨味、紙張粉塵、空汙與水汙連在一起。對南台彩藝董事長鄭俊銘而言，這個產業的轉型不是從ESG這個名詞開始，而是從一間小廠裡揮之不去的油墨味開始。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。