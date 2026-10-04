吳志揚將接任工商建研會理事長 喊出打造最具影響力交流平台

中華民國工商建設研究會6日將舉行第19、20屆理事長交接典禮暨聯誼晚會，第19屆理事長雷宏毅將正式交棒，由第19屆第一副理事長吳志揚接任第20屆理事長，由國民黨主席鄭麗文擔任監交人，前主席吳伯雄、朱立倫、前代理主席黃敏惠、台北市長蔣萬安等多位縣市首長可望到場。

建研會表示，今年以「建研領航 志氣飛揚 Taiwan Super Young」為活動主軸，象徵建研會將傳承歷屆奠定的深厚基礎，引領工商界凝聚力量，為台灣經濟開創新局，適逢地方選舉年，建研會內不少會員投入各地選戰，鄭麗文除見證會務傳承，也為投入選舉的優秀成員加油打氣，預祝大家強棒出擊、順利爭取選民支持。

建研會表示，為展現作為國內最重要工商團體之一的氣勢，工總、商總、工商協進會、全國創新創業總會、電電公會、台灣上市櫃公司協會、工業區廠商聯合總會、全台灣各工業會、商業會、世界華人工商婦女企管協會、台灣客家總商會等重要工商團體的領袖也將與會。

建研會表示，長年匯聚國內企業界與各領域專業人士，會員橫跨民生、製造、建築、金融、科技、服務、娛樂、體育等不同產業，除企業經營者之外，也有不少會員投入公共事務及政界發展。多年來，建研會透過會員交流、產業論壇與政策互動，串聯工商界人才及資源，在企業與公共部門間扮演溝通角色，也逐步形成橫跨產業、世代與區域的會員網絡。

建研會表示，未來除促進會員交流與產業合作，也關注公共政策、企業責任及社會參與。隨著會員組成日益多元，建研會近年更積極結合企業治理、永續發展與世代傳承，使工商交流不僅停留在產業合作，也延伸至公共事務及社會責任層面。

即將接任第20屆理事長的吳志揚，現為工商建研會第19屆第一副理事長，曾任桃園縣長、立法委員及中華職業棒球大聯盟會長，長期橫跨公共行政、立法及運動產業等領域，並在學界與社會多個重要公益團體服務；此次接掌工商建研會第20屆理事長，也將把多年累積的跨領域領導經驗帶入會務，持續串聯不同產業及世代會員。

吳志揚表示，希望塑造工商建研會為中華民國最具公信力及影響力的工商交流平台，未來主要目標有三，包括連結媒體，讓會員意見及心聲讓外界聽見；連結政府機關及民意代表，讓會員的建言可以影響政策的制定及執行；連結國內外各工商經貿團體及機構，發揮團結力量，拓展會員視野、人脈及發展機會。