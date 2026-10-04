惠民取得嘉義再生水BTO案 16.9億元建設規模、15年營運期

惠民（6971）宣布取得「嘉義縣擴大縣治再生水廠興建移轉營運案」，該案位於嘉義縣朴子市，契約建設費總金額約新台幣16.9億元（含稅），興建完成後，由主辦機關依契約約定一次或分期給付建設經費取得所有權。

此案範疇涵蓋取水系統、污水處理系統功能提升、再生水處理系統、輸水系統，以及南科嘉義園區高階處理設施系統，興建及特許期合計約18年3個月（含15年營運期），建置完成後，每日可供應南科嘉義園區5,400噸再生水使用。

該案由惠民實業投資設立的專案公司惠嘉水務負責執行，採BTO（Build-Transfer-Operate，興建－移轉－營運）模式辦理，營運期自興建完成起算達15年，並包含南科嘉義園區的高階再生水處理系統，此為高科技業，尤其半導體產業的重要製程供水。

惠民表示，隨半導體產業龍頭持續擴廠，穩定且多元的產業用水需求同步提升，再生水逐步成為支撐科技產業發展的重要水源之一。惠民此次透過嘉義再生水廠案，將污水處理後的放流水進一步再生處理，並結合輸水及高階處理設施，串聯完整水循環鏈；尤其規劃於高階處理單元設置尿素去除補強措施，進一步強化整體水質保證機制，確保再生水品質符合高科技產業用水需求，未來將持續掌握半導體產業擴廠及水資源循環需求所帶動的市場商機。

此外，惠民將節能減碳納入本案設計及營運規劃，從建置初期即導入節能設備與低碳設計，包括污水廠進流泵增設變頻器、污泥乾燥減量設備及低能耗RO薄膜，並於設計階段進行減碳評估、導入綠色工法。

未來營運期階段則規劃推動再生水服務產品碳足跡盤查及碳標籤申請，搭配電動公務車、電動機車及自發自用太陽能光電等措施，從工程建置到長期營運全面落實節能減碳，兼顧水資源循環利用與低碳營運效益。

惠民此次取得「嘉義縣擴大縣治再生水廠興建移轉營運案」，是繼去年公司拿下台南仁德再生水廠的再一次重大里程碑；尤其仁德再生水廠為國內首座導入「以水換水」模式之再生水計畫，每日可供應8,000噸再生水，透過企業間用水交換機制，間接支援南科高科技產業用水需求。

惠民指出，未來仍將持續聚焦污水處理、水資源回收及再生水等領域，結合工程建置與長期操作維護能力，爭取國內水資源循環相關公共建設商機；隨政府推動再生水多元供水政策，以及高科技產業對穩定用水需求提升，公司將持續累積大型再生水專案實績，強化水資源循環產業布局。