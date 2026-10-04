荷槍實彈被留置4小時！台泥張安平買烏克蘭水泥廠 不畏戰火看上什麼？

摘要 戰火未歇，台泥為何此時砸7.5億歐元收購烏克蘭第二大水泥商？從土耳其、葡萄牙到烏克蘭，張安平8年布局的下棋邏輯，如何串成一張橫跨歐非的水泥版圖。

今年7月，台泥董事長張安平接受商周專訪時，談到一個當時尚未公開的市場：烏克蘭。

「我自己去看過。」我們追問進度，他說，年底前大家會知道。

53天後，答案揭曉。

9月22日，台泥董事會通過授權，由旗下荷蘭子公司推進收購烏克蘭第二大水泥商IFCEM等4家建材公司100％股權，企業價值上限7.5億歐元（約合新台幣272億元）。交易尚未完成，後續仍須取得台灣、烏克蘭等主管機關核准。

戰爭仍在進行，台泥為何此時進場？

在董事會授權前，張安平已經自己走了一趟。

今年上半年，烏克蘭領空仍封鎖，他與團隊只能從波蘭陸路入境。過海關時，一行人因證件確認，被留在類似拘留室的空房約4小時。外面有荷槍實彈的軍人，現場幾乎沒人說英文，連廁所都壞了。

同事越等越緊張，他叫大家坐下來：「定下心，不管怎麼樣我也在這裡。我不出問題，你絕對不會出問題。」

他走進的，是一個戰火未歇，未來10年重建與復原需求已估近5,880億美元（約合新台幣18兆6,550億元）的市場。

世界銀行、歐盟、聯合國與烏克蘭政府最新估計，住房、交通與能源都是烏克蘭受創最嚴重的領域。

但5,880億美元，也能解釋烏克蘭為何值得去。台泥為何一路走到這裡，得把張安平過去8年的布局攤開來看。

從新城、翻修到重建，張安平鎖定下一輪建設潮

2018年，台泥第一個重要海外落點是土耳其。

當時還沒有2023年大地震。張安平看中土耳其水泥產業處於相對低點，也看上它的位置：往西是歐洲、往北是黑海、往東可進中亞、往南通往中東。

他在專訪中說，自己反而會在「大家覺得不好」時，研究裡面有沒有機會。

後來土耳其又增加震後重建需求，目前台泥在當地擁有約2,400萬噸水泥產能、市占約16％。

棋盤往西，台泥透過Cimpor進入葡萄牙。

歐洲面對的是另一種建材需求。城市裡大量既有建築進入翻修、古蹟需要修復，減碳規範也推動材料更新。張安平曾透露，歐洲修復市場需要高價白水泥，台泥正在葡萄牙發展相關產品。

再往南，Cimpor版圖進入維德角、象牙海岸、喀麥隆等非洲市場。這裡人口增加、城市化與基礎建設仍在成長，也有煅燒黏土、火山灰等低碳水泥原料。

把幾個落點放在一起看，張安平找的是同一件事：哪裡還有長期建設量。

非洲在蓋新的，歐洲持續修舊的；土耳其原有基建需求，後來疊加震後重建；到了烏克蘭，則是戰爭留下的大規模重建需求。

這套布局已反映在營收。今年上半年，土耳其、葡萄牙等歐洲水泥事業，占台泥水泥營收44％，已高於台灣與中國兩岸合計的38％。海外水泥事業，已成為台泥本業的重要收入來源。

以羅馬尼亞為點，串聯東歐網絡

市場有需求，還要知道下一顆棋怎麼找。張安平認為，羅馬尼亞就是理解烏克蘭的前一站。「如果我在羅馬尼亞沒有一個點、港口的話，我不會了解烏克蘭市場。」

進入羅馬尼亞後，他才開始真正理解烏克蘭，也逐漸看懂周邊東歐市場。

這是他的「下棋」方式。

一個據點落下，企業才有當地人才、客戶、物流與供應鏈資訊；做深一個市場，隔壁國家才從地圖上的名字，變成可以估算成本、價格與競爭者的市場。

張安平談投資時習慣把地圖攤開。距離之外，他還會把歷史、文化與人才一起放進來看。

這次擬收購的IFCEM也符合這種區域支點特性。

它位在烏克蘭西部Ivano-Frankivsk，戰火之下，營收持續成長，今年上半年出口已占銷售約3分之1，本身就有跨境生意。

對水泥業而言，這一點尤其重要。水泥是很「吃在地」的生意，重量高、運輸成本敏感，跨國擴張很難只靠少數超大型工廠。生產基地、港口與鄰近市場，得一段一段接起來。

從兩岸到東歐，投資人怎麼看

對投資人來說，評價台泥的坐標也在改變。

過去看台泥，最重要的是中國房地產、水泥價格與兩岸景氣；如今，土耳其、葡萄牙等歐洲水泥事業營收占比已超過兩岸。這次烏克蘭案若完成，東歐又會多一個營運支點。

IFCEM本身已有生意，今年上半年出口占銷售約3分之1。投資人接下來可以看的，一邊是既有海外事業能帶來多少營收與獲利，一邊則是未來重建需求能增加多少成長空間。

如果交易最終完成，烏克蘭會讓台泥在東歐多一個實際支點，也讓過去幾年分散在土耳其、葡萄牙、非洲與黑海周邊的布局，開始連成更完整的區域網絡。

8年前，台泥還在尋找兩岸之外的成長市場；如今，歐洲水泥營收已超過兩岸。對投資人來說，接下來要看的，就是這張越下越大的棋盤，能不能繼續轉成營收與獲利。

※本文由商業周刊授權刊載，未經同意禁止轉載。

※更多精彩報導，詳見《商業周刊》網站。

《原文荷槍實彈被留置4小時！台泥張安平不畏戰火買烏克蘭水泥廠，看上什麼？》