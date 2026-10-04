豐田章男MORIZO驚喜現身GR GT、GT3首度來台封街飆出賽車魂

豐田章男會長以「MORIZO」之名重返台灣車迷面前，為GR嘉年華掀起高潮。活動在台南封街舉行，吸引超過1.5萬名車迷到場，GR品牌旗艦超跑GR GT、GR GT3首度在台灣動態亮相，豐田章男更以神祕嘉賓身分駕駛GR YARiS Rally2從後台登場，以連續甩尾展演震撼現場，讓台南街頭再現賽車熱血氛圍。

GR（GAZOO Racing）不只是豐田旗下的性能車品牌，也代表以賽道淬鍊、持續挑戰與製造更好的車的理念。透過參與賽事累積實戰經驗，再將賽道技術回饋量產車開發，成為GR車款持續進化的重要核心。

此次GR嘉年華除展出多款GR車系，也首度在台灣以封街形式舉行動態展演，讓車迷近距離感受GR車款的性能與操控。其中，GR GT與GR GT3兩款旗艦車款首度在台灣動態亮相，成為活動焦點。

重頭戲Hero Car展演由ROOKIE Racing冠軍車手大嶋和也駕駛GR GT揭開序幕，石浦宏明隨後駕駛GR GT3接力登場，兩款旗艦車先後進行甩尾及繞場展演，展現車輛操控性能。

就在GR GT與GR GT3展演接近尾聲時，GR YARiS Rally2突然從後台駛出，連續甩尾登場。隨後走下賽車的，正是以MORIZO之名征戰賽道的豐田章男會長，現場隨即響起熱烈歡呼，成為整場活動最令人驚喜的一幕。

這也是豐田章男睽違一年再度與台灣車迷見面。他表示，很高興再次來到充滿熱情的台灣，看到現場聚集許多車迷非常開心；對於日前接受小型手術，他也笑著向現場車迷表示，看到大家後「沒事的」。

對於首度在台灣駕駛GR GT，大嶋和也表示，這不只是他第一次在台灣駕駛GR GT，也是人生第一次駕駛這款車，因為即使在日本也沒有開過。他認為GR GT動力充足且車身穩定，也歸功於MORIZO對於性能車開發的堅持。

石浦宏明則表示，GR GT3一直是團隊高度保密的車款，希望未來能夠在賽事中取得好成績。

除了性能車展演，活動也回顧GR品牌與MORIZO的發展歷程。2007年，為了親自體驗車輛在嚴苛賽道中的操控極限，豐田章男以MORIZO身分匿名參加紐柏林24小時耐久賽，從賽道累積實戰經驗，也逐步形成「以賽道淬鍊，製造更好的車」的GR精神。

此次封街City Show Run即以GR品牌發展歷程為主軸，Supra第四代、Altezza、86、LFA、GR Supra、GR YARiS、GR86等經典及性能車款陸續駛入封街路段，串聯GR從賽道走向量產車的發展歷程。

壓軸演出則由大嶋和也駕駛GR GT、石浦宏明駕駛GR GT3進行加速展演，引擎聲浪響徹台南街頭，也為這場吸引超過1.5萬名車迷參與的GR嘉年華畫下句點。

對於現場聚集許多年輕車迷與小朋友，豐田章男也提醒，汽車雖然帶來駕馭樂趣，但高速行駛同樣伴隨風險，應學習正確的駕駛方式，才能與汽車長久相伴。他也期許車輛不只是交通工具，更能成為車迷追逐人生目標與夢想時的重要夥伴。

豐田章男會長MORIZO(中)與ROOKIE Racing車手─石浦宏明(左)、大嶋和也(右)於Hero Car與身後從左至右GR GT3、GR YARiS Rally2與GR GT一起合影，為GR嘉年華掀起活動高潮。和泰集團／提供

車手趣味挑戰賽由四位車手張哲源(左一)、黃嘉雯(左二)、程志熙(右二)葉治鈞(右一)與分組對戰，趣味任務與觀眾應援讓現場互動熱烈。和泰集團／提供

TDGP選手張哲源(GT86)與葉治鈞(Chaser)帶來雙車同步甩尾演出，精準的飄移控制贏得滿場喝采。和泰集團／提供

ROOKIE Racing大嶋和也選手駕駛GR GT帥氣甩尾開場，現場車迷紛紛拿起手機記錄旗艦超跑首度來台的動態演出。和泰集團／提供

職業車手Taxi Ride由職業賽車手駕駛LFA及GR86官方改裝車，載著幸運車迷近距離感受賽道級速度感。和泰集團／提供

MORIZO原點遊行車隊依序駛入封街路段， Supra (第四代)、Altezza、86、LFA等經典車款帶領民眾回顧GR品牌歷程。和泰集團／提供

豐田章男會長MORIZO以神祕嘉賓身分駕駛GR YARiS Rally2自後台登場，精準甩尾引爆全場歡呼。和泰集團／提供

ROOKIE Racing石浦宏明選手駕駛GR GT3接力登場，與GR GT雙車同步甩尾，現場觀眾齊聲喝采。和泰集團／提供