2026中小企永續翻轉競爭力／南台彩藝 打造低碳印刷廠

印刷廠在很多人的想像裡，常與油墨味、紙張粉塵、空汙與水汙連在一起。對南台彩藝董事長鄭俊銘而言，這個產業的轉型不是從ESG這個名詞開始，而是從一間小廠裡揮之不去的油墨味開始。

21年前，南台彩藝的廠房還不大，生產車間約三、四十坪。鄭俊銘接班後，最先注意到員工每天工作環境裡的空氣品質。他說，那時候沒有什麼ESG的概念，只是覺得印刷業油墨味重，廠內環境應該要改善。

也就在那時，他接觸到德國的全植物型油墨。傳統油墨早期多以礦物油為基礎，後來市場出現較環保的大豆油油墨，但其中仍含有一定比例礦物油。全植物型油墨讓鄭俊銘看到另一種可能，他想試試看，能不能先讓廠內味道降低一點。這個看似單純的選擇，後來成為南台彩藝一路走向綠色印刷的起點。

重視環保 投資不打折

鄭俊銘早年跑業務時，就把植物型油墨當成訴求點。只是當時多數客戶並不在意油墨成分，也不太願意為環保材料多付成本。南台彩藝真正把環保系統化，是2008年金融風暴前後。

當時公司準備擴廠，鄭俊銘決定趁著搬遷，把過去傳統印刷廠較少處理的空汙、水汙，一起納入規劃。過去小型印刷廠常在一般住家式空間生產，沒有完整的空汙與水汙配套，但新廠不同，若要走向更長期的企業經營，就不能再沿用舊模式。

南台彩藝後來導入空汙處理管線、水汙處理設備，也開始推動FSC森林管理認證紙張，希望把油墨、紙張、製程與廠房一起串起來。

鄭俊銘說，公司早期規模小只能拚價格，但價格競爭永遠有人更低，因此他開始思考，如何把公司從價格拉到價值導向。

只是這條路走得很辛苦。FSC紙張成本較高，早期國內包材市場需求小，紙廠不一定願意支援少量多樣的訂單；客戶端又多以價格為導向，環保包材推廣一開始幾乎看不到成效。但鄭俊銘仍選擇先做，因為他相信，未來供應鏈一定會走到這一步。

後來，南台彩藝採購德國印刷設備商提供的碳中和印刷設備，該設備在製造過程所產生的碳排，已透過購買碳權方式中和，設備功能不會因此增加，為了碳權卻要多花數十萬元。

連設備商都不理解，為什麼客戶願意多花這筆錢。鄭俊銘的答案很直接，他認為這是一種宣示，不只是要做一家只靠低價接單的印刷廠，而是要讓上下游看見，南台彩藝已經先把永續成本放進採購決策裡。

鄭俊銘坦言，真正因為ESG而下單的客戶，比例其實很低，「可能連5%都不到」。多數客戶至今仍不太願意直接為環保買單，尤其包材在許多製造業眼中，仍是成本項目，不是品牌價值的一部分。

然而，南台每年光是空汙、水汙、廢棄物處理等環保成本，合計可能就有五、六百萬元。鄭俊銘說，這些費用若拆成每月約50萬元，已經比很多小型印刷廠的整體管銷還高。相較之下，許多同業沒有完整環保處理系統，自然能用更低價格競爭。

永續形象 帶來新生意

鄭俊銘說，包材不是產品外面的紙盒，而是產品價值的延伸。尤其對不具備高知名度的品牌來說，消費者在賣場第一眼看到的就是包裝。若包裝質感不好，即使產品本身不差，也很難讓人產生信任。

南台彩藝從印前服務開始堆疊價值，包括美工、結構設計、打樣、測試，到印後加工與售後品質處理。包裝盒好不好折、折起來立不立體、客戶產線包裝順不順，都會影響客戶的行政管理成本與生產效率。

鄭俊銘說，很多客戶後來願意持續合作，不是因為南台最便宜，而是因為品質穩定、異常少、包裝順、售後處理清楚。如果把退貨、停線、重工與溝通成本都算進去，較高的單價反而不一定比較貴。

近年國際品牌開始稽核二級供應鏈，情況也逐漸改變。許多客戶過去可能只讓南台做少量訂單，卻在國外品牌來台稽核時，把南台當作「門面」帶去參觀。

鄭俊銘後來也開始反向要求客戶，若要以南台作為供應鏈展示，就必須提高實際採購比重，不能只拿一兩張訂單來借永續形象。

南台彩藝現在的新廠，從規劃初期就導入綠建築概念。鄭俊銘說，當初與建築師、營造廠討論時，對方一度認為這類需求多出現在高科技業，傳統印刷廠不一定需要。但他希望從建築物開始，就重新定義綠色供應鏈。

在這座廠房裡，南台彩藝把植物型油墨、FSC紙張、碳中和設備、空汙水汙處理、能源管理系統與綠建築一起串起來。他認為，真正的ESG不能只靠單一認證，而是要從廠房、設備、製程到產品一起內化。