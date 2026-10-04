和泰強攻性能車銷售報捷 占比一年增3個百分點

台灣車市龍頭和泰車（2207）持續尋求銷售成長空間，近年積極擴展性能車客層、TOYOTA品牌的高級車客層。

其中，性能車業務率先告捷，銷售占比在一年內拉高3個百分點，甚至已高出不少進口車品牌全年銷量；接下來將再擴展TOYOTA高級車，讓TOYOTA不只是國民車的品牌。

和泰車總經理蘇純興昨（3）日表示，9月車市表現較預期佳，第4季車市訂單持續穩健，今年台灣新車市場掛牌數維持先前預估的43萬輛。

和泰車代理三大品牌，包括TOYOTA、LEXUS及HINO，和泰車發言人翁銘倫，今年新車市場目標不變維持16.5萬輛，預期第4季整體車市表現，不會跟去年同期相差太多。

為提高性能車聲量，和泰車昨日在台南舉辦GR嘉年華，蘇純興等高階主管現身，同時活動吸引超過1.3萬人購票觀賞，而日本豐田集團會長豐田章男更是展演一年一度極限操駕，將現場活動拉到最高潮，這也顯示TOYOTA原廠與和泰車對性能車市場的高度重視。

和泰車TOYOTA本部長王世豪指出，和泰積極推動賽車活動，藉由實際的賽道活動印證TOYOTA GR車款的性能，有效吸引對於偏好性能車的族群，建立TOYOTA在性能車的地位，這也是和泰車近期銷售成長的來源之一。

隨著連續三年推動賽車活動，GR與GRS車款占全品牌的銷售去年約7%，今年已增至10%，和泰車在原本的客層之外，有效帶進更追求性能的族群，性能車的價格帶較一般車款高，不只是銷售數字，對品牌的效益更高。

業界人士表示，以和泰車今年全年銷售目標16.5萬台，TOYOTA 品牌年度銷售目標將挑戰13萬台計，因為性能車增加的3個百分點，即將近4,000台，甚至高出部分進口車品牌的全年銷量。

至於TOYOTA品牌的高級車款，全新CROWN SPORT與CROWN CROSSOVER近日已展開預購，和泰車看好CROWN 是TOYOTA旗艦精神的象徵，更是日本高級車文化的重要代表，在台的銷售表現相當突出，雖然每年銷售量僅約占TOYOTA品牌約1%的數量，但主要是受限於原廠的供應量。