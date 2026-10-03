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企業文化與花藝的結合！「花漾台灣・百合綻放」國產花卉應用特展登場

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
「2026企業文化與花藝的結合—花漾台灣・百合綻放」國產花卉應用特展在磐興娘家館登場。記者宋健生／攝影
「2026企業文化與花藝的結合—花漾台灣・百合綻放」國產花卉應用特展在磐興娘家館登場。記者宋健生／攝影

台灣百合產業發展協會在農業部農糧署輔導之下，推動「2026企業文化花藝的結合—花漾台灣・百合綻放」國產花卉應用特展，3日在磐興娘家館登場，這項活動陸續於台中、雙北及新竹展開，串聯5家建設公司、12個社區大樓及16家飯店與餐飲業者，透過花藝展示與體驗，拓展國產花卉的生活應用，也為企業空間注入人文美感。

台灣百合產業發展協會理事長何家彰指出，台灣百合品項多元、色彩豐富，搭配不同的花材與設計手法，能展現多樣風貌。希望藉由此次展覽，讓民眾進一步認識國產花卉的特色與價值，從欣賞花藝開始，逐漸將花卉帶入居家與日常生活。

協會已連續五年推動花卉產業與異業合作，今年除持續攜手磐興建設、豐邑集團，也加入國聚建設、太子建設及佳茂建設等夥伴，並結合鵝房宮餐飲集團、飛花落院、八豆食府、麻葉餐飲集團、裕元花園酒店、燒肉風間、悲歡歲月人文茶館、二月山家茶行、小春Koharu、養心殿、想林口等知名飯店與餐飲品牌參與。

讓花卉融入接待、用餐與社區生活場景中，增加民眾接觸及欣賞國產花卉，無形中提高民眾購買國產花卉的機會。

此次特展以國產百合為主角，搭配多樣台灣花卉，展現不同花材的色彩、姿態與應用特色，並邀請中華花藝文教基金會花藝師參與創作，透過中華花藝的線條、構圖與意境，呈現傳統藝術與當代空間交融的美感。

在社區推廣方面，磐興建設將花卉展示延伸至磐興娘家館，除了讓磐興的住戶參與，也讓同仁及周遭鄰里有機會參與此項有意義的活動。

磐興建設總經理游金洲表示，磐興長期推動「社區幸福領路」，將生活、人文、美學與公益融入住戶日常。此次透過花藝體驗與互動，引導住戶認識百合及國產花卉，透過公司長期指導，讓住戶親手完成生活花藝作品，在感受創作樂趣的同時，也增進鄰里交流，讓美、愛與幸福在社區日常自然發生。

豐邑集團連續三年參與本計畫，從台中延伸至新竹，今年更串聯台中、新竹、新北三地的社區，將花藝帶進住戶日常。

豐邑建設襄理許宏良表示，透過「豐生活」推動花藝課程與花展，不僅讓住戶親近生活美學，也在賞花、習花之間凝聚鄰里情感。對豐邑而言，家的價值，不只在建築，更在入住後持續累積的美好生活。

鵝房宮執行長張志明說，花不只是裝飾，更是餐桌之外，另一種款待的語言。餐廳很在意客人的感受。除了料理本身，餐廳裡的一盆花、一只器皿，或空間裡細微的巧思，都可能成為一頓飯被記住的理由。希望客人品嚐的不只是料理，更能在花與餐桌之間，感受到被用心款待的溫度，讓一次相聚成為記憶裡溫暖而美好的片段。

台中市中華花藝推廣協會理事長呂柏儀表示，今年展出範圍拓展至雙北與新竹外，除了增加多家社區，也有很多知名餐廳加入，讓更多民眾也能在熟悉的生活場域接觸花藝，感受國產花卉與中華花藝結合的魅力。

台灣百合產業發展協會指出，透過跨產業、跨場域的合作，期盼持續拓展居家與商業用花文化，讓國產花卉成為日常生活的一部分，也讓台灣花卉產業的多元價值被更多人看見。

磐興建設總經理游金洲長期推動「社區幸福領路」，將生活、人文、美學與公益融入住戶日常。記者宋健生／攝影
磐興建設總經理游金洲長期推動「社區幸福領路」，將生活、人文、美學與公益融入住戶日常。記者宋健生／攝影

花漾台灣・百合綻放國產花卉應用特展，3日在磐興娘家館登場。記者宋健生／攝影
花漾台灣・百合綻放國產花卉應用特展，3日在磐興娘家館登場。記者宋健生／攝影

花藝 文化 農糧署

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