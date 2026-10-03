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NAT納特生醫品牌總部開幕 同步發表SSW沖泡型營養品上市

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
NAT納特生醫品牌總部開幕，同步舉行SSW沖泡型營養品發表上市。記者宋健生／攝影
NAT納特生醫品牌總部開幕，同步舉行SSW沖泡型營養品發表上市。記者宋健生／攝影

訴求關注現代人飲食習慣與健康需求的NAT納特生醫，3日舉行品牌總部開幕暨新品發表活動，以體重管理觀念為議題，並發表SSW沖泡型營養品，傳遞從日常飲食出發、重視長期調整的飲控理念，讓營養補給搭配均衡飲食與規律生活，成為更容易實踐的日常健康管理方式。

NAT納特生醫創辦人張晏夤與共同創辦人羅賓表示，消費者面對體重管理資訊時，真正需要的不是速成承諾，而是透明的產品資訊與可以長期執行的生活方法，成立品牌總部，是希望將產品規劃、資訊溝通、體驗服務與顧客關係整合在同一個空間，與消費者建立更穩定的信任。

今天的開幕活動，同時邀請醫師沈宛儀、營養師高芷翎分享飲食、運動、作息與個人健康的關係，傳遞從日常飲食出發，長期調整的飲食控制，讓日常健康管理更容易實踐。

面對外食、久坐與作息不規律，如何建立可以長期執行的飲食與生活習慣，已成為不少現代人的日常課題。

針對外食族如何做好體重健康管理，高芷翎建議，每餐先吃一巴掌大的蛋白質，再吃一拳頭大的蔬菜，最後才吃碳水，搭配運動、作息才能瘦得持久；NAT納特生醫創辦人之一的余明青分享，她因此年減26公斤，揮別脂肪肝，變得活力十足。

高芷翎指出，現代人很常外食，便當、麵食都提供大量碳水，空腹時食用碳水導致血糖快速飆升，啟動體內脂肪合成的流程。透過調整進食的順序，砍斷脂肪的合成，進食順序為先吃蛋白質、再吃蔬菜，最後才吃碳水，若吃湯麵，麵跟湯不一定要吃完、喝完。

沈宛儀提到，睡不好、壓力大容易渴望高熱量食物，要有正常作息、降低壓力，建議可選擇有氧運動及重訓，保留體內肌肉，飲食並非吃得越少越好，不需追求熱量赤字，均衡的蛋白質、纖維素攝取，可讓減重效果更持久；餐前可以適量喝水，並輔助補充營養品。

余明青分享，她去年體重飆破90公斤，有嚴重脂肪肝、一走路就喘，在醫師的建議下，下定決心減重。她透過均衡飲食、調整作息、養成運動習慣，半年前搭配使用營養品降低食欲，1年多來瘦了26公斤，揮別脂肪肝，整個人變得很有活力，不再一走路就喘。

NAT納特生醫由創辦人張晏夤、余明青，以及共同創辦人Robin羅賓、Sheena共同推動。此次品牌總部開幕，同步舉辦SSW智慧飲控沖泡飲新品發表會，為品牌發展揭開新篇章。

NAT納特生醫發表SSW沖泡型營養品，傳遞從日常飲食出發、重視長期調整的飲控理念。記者宋健生／攝影
NAT納特生醫發表SSW沖泡型營養品，傳遞從日常飲食出發、重視長期調整的飲控理念。記者宋健生／攝影

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