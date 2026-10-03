和泰車：第4季車市穩健 估今年新車市場維持43萬輛

和泰車總經理蘇純興今天表示，9月車市表現較預期佳，第4季車市感覺還不錯、「順順的」，訂單持續穩健，今年台灣新車市場掛牌數維持先前預估的43萬輛。

2026 GR嘉年華活動今天在台南舉辦，TOYOTA會長豐田章男出乎意料現身會場，親自駕車甩尾演出，和泰車總經蘇純興也出席活動，會後接受媒體短暫採訪，做以上表示。

展望今年3大品牌銷售目標，和泰車發言人翁銘倫說明，和泰車代理包括TOYOTA、LEXUS及HINO 3大品牌，今年新車市場目標不變維持16.5萬輛，預期第4季整體車市表現，不會比2025年同期相差太多。

展望10月，車界人士先前分析，雖然中東地緣局勢膠著，不過近期各品牌接續推出新車款，買氣可望維持，預估10月台灣新車總市場可望達到3.7萬輛，較去年同期的3.45萬輛成長7.2%。

和泰車評估，10月TOYOTA與LEXUS品牌合計新車掛牌數約1.34萬輛，市占率36.2%。