豐邑集團「豐藝館」打造五感美學盛宴 龎均90典藏特展盛大開幕

融匯中西方藝術哲學、成功建立東方油畫表現主義的華人藝術巨擘龎均，適逢九秩之年。豐邑集團「豐藝館」3日特別舉辦《龎觀‧九秩-龎均90典藏展》展覽茶會，首度公開龎均於90歲期間創作的十餘幅最新作品，展期自即日起至2027年3月16日。

其中，更包含2026年全新創作，展現其年事已高，卻依然筆耕不輟、揮灑自如的磅礡創作熱情。

龎均歷來將「寫生」視為創作養分源源不絕的源頭。至今已累積七至八千餘幅寫生作品，他始終強調深入生活與大自然尋找素材。透過長時間的敏銳觀察，將山水景緻與內在情感銘刻於心，再藉由豐富想像與色彩轉化，才能呈現出「從畫家眼中與心中所看見的畫面」。

本次展覽，引領觀眾一同探索龎均貫穿一生的藝術心路與創作脈絡，展覽內容涵蓋大山大水的雄渾胸懷、悠遠山水的詩性寫意，及意境花卉的繽紛解構，精彩展現跨越東西方美學的獨特魅力。

今天茶會以《花樂九秩．藝遊山水》五感美學盛宴為活動主軸，規劃多元感官與情境設計。現場透過悠揚樂聲與精緻花藝相襯，將龎均行雲流水般的山水與意境花卉畫作情境化、立體化呈現，不僅彰顯了花藝與音樂對繪畫創作的深遠啟發，更為整體活動增添豐富的美感體驗與情感連結。

活動亦安排藝文共創環節，帶領現場貴賓與觀眾，共同體驗繪畫與生活交融的美好。

豐邑集團長期以來不只專注於建築與高品質社區營造，更深信「建築是生活的載體，美學與關懷才是生活的靈魂」。集團長期支持美學教育與社會公益，定期舉辦公益畫展不遺餘力，將藝術力量延伸至社會角落。

豐邑集團總經理邱崇喆表示，透過「豐藝館」深耕公益美學，希望將國際級藝術大師的作品帶入社區與生活，讓藝術不再遙不可及，而是融入生活的日常。《龎觀‧九秩》展覽不僅是對龎均藝術成就的致敬，更期待能為社會大眾帶來一場洗滌心靈的藝術美學盛宴。

豐邑集團總經理邱崇喆說，「豐藝館」深耕公益美學，希望將藝術帶入社區與生活。記者宋健生／攝影