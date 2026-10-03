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安基生技甘迺迪氏症新藥AJ201挺進美國三期臨床 全球授權進入關鍵期

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

興櫃生技股安基生技（7754）3日公告，自主研發的新藥AJ201（osolutamide），向美國食品藥物管理局（FDA）提出脊髓延髓性肌肉萎縮症（SBMA，甘迺迪氏症）第三期人體臨床試驗申請，經30天審查期屆滿未提出意見，公司將正式於美國啟動SBMA病患之第三期臨床試驗。

安基生技並說明，AJ201正式進入第三期臨床試驗，代表產品開發已邁入新藥上市前最關鍵階段，臨床進度與時程更加明確，讓國際藥廠在評估合作時有更具體的依據。公司將以此重大進展為基礎，積極推進AJ201國際授權洽談，在維持全球智慧財產主導權的前提下，爭取最有利之合作條件， 將AJ201價值最大化，並為投資人持續創造價值。

安基生技表示，SBMA是一種主要影響男性的罕見遺傳性神經肌肉退化疾病，保守估計男性盛行率約為四萬分之一；由於初期症狀容易與其他運動神經元疾病混淆，歐美日臨床專家普遍認為實際患者人數遭到低估，且目前全球尚無核准之有效治療藥物。

根據國際策略顧問公司L.E.K.調查，歐美日已有逾1.2萬名確診患者，推估AJ201最高年市場銷售規模可達25億美元以上。

AJ201透過促進突變雄性素受體（mAR）蛋白降解及活化Nrf2抗氧化路徑之多重機轉，有別於現有研究方向，且已取得美國FDA及歐盟EMA甘迺迪氏症孤兒藥認定（ODD）並獲美國FDA之快速審查認定（Fast Track Designation）。本次三期試驗規劃全球收案200名病患，實際時程將依收案進展調整。

在推動臨床開發的同時，安基長期秉持「以病患為核心（Patient-centric）」之精神，持續與國際甘迺迪氏症協會（Kennedy's Disease Association, KDA）保持密切互動，並曾於KDA年會舉辦「病友與家屬論壇」，第一線聆聽病友及照護者的需求與心聲。安基將持續與SBMA病友及照護者社群保持透明、雙向的溝通，並將病友觀點納入AJ201後續臨床開發之規劃。此外，公司預期病友社群對臨床試驗的認識與關注，將有助於後續三期臨床試驗之執行。

AJ201的平台潛力不僅止於SBMA，亦已取得亨廷頓氏舞蹈症（Huntington's Disease）及脊髓小腦萎縮症（Spinocerebellar Ataxia）之孤兒藥資格認定。此二項疾病與SBMA同屬罕見神經退化性疾病，並具有相似之多聚麩醯胺酸（PolyQ）異常致病機轉，AJ201可望發揮「一藥多用」之延伸價值，擴大未來授權合作之適應症範圍與市場想像空間。

除AJ201外，安基自主開發之高選擇性HDAC6抑制劑平台亦穩健推進，鎖定龐大未滿足醫療需求。安基表示，公司將一手推進AJ201國際授權上市，一手擴大HDAC6平台多元適應症布局，並積極推動國際授權合作，持續落實「同類首創（First-in-Class）」新藥開發之長期願景，為病友與投資人創造雙重價值。

甘迺迪 臨床 生技

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