父子翻車、阿伯闖國道！他警察轉任房仲 一年三度驚險救人

現年60多歲的陳進南，曾任警察，後來轉戰房仲，但不忘警察助人救人精神，今年三度碰到驚險意外，都及時出手，讓民眾順利脫離險境。

陳進南現在是有巢氏房屋豐原良家加盟店店東，現有3家門店。

有巢氏表示，陳進南曾在警政單位服務多年，離開警職後，因投資失利陷入財務困境，後來透過房仲協助，21天內賣掉房產、解決燃眉之急，讓他看見房仲工作能在關鍵時刻為一個人、甚至一個家庭帶來的幫助，因此在45歲那年轉戰房仲業。

雖然離開警職已久，但多年警察生涯 ，讓他面對意外與危急狀況時，不會袖手旁觀、果斷行動，今年就三度出手救人。

第一次是他行經南投埔里隧道附近時，發現一輛貨車翻覆在路旁，四周卻看不到其他人。

他擔心車內可能有人受困，更怕車輛若起火後果不堪設想，隨即上前查看，果然發現一對父子受困其中，無法自行脫困。

陳進南立即協助兩人離開車內，所幸父子最後都平安，事後，南投縣長許淑華還邀請他前往縣府接受表揚，但他婉拒了這份好意。

另一次則發生在餐廳。陳進南協助一名工廠老闆完成廠房交易後，對方邀請他吃飯致謝，用餐途中，隔壁桌一名長者突然倒地不起。

陳進南立即上前，在確認長者失去生命徵象、並排除噎到的可能後，隨即幫忙施作CPR，持續急救一段時間後，長者開始咳嗽並出現反應，之後由趕抵現場的救護人員接手送醫。

另外，中秋連假前夕，國道車流湧現，一位老先生竟騎機車誤闖國道，受困於車陣之中，還一度準備跟著車流騎離現場，情況相當危險。

當時正開車從台中返回豐原的陳進南，發現後立刻報警，並將車停在阿伯前方示警、下車安撫對方情緒，陪他在車流中等待警方到場，直到確認有人接手後才離開。

回想當時情況，陳進南說，正值連假前夕，路上車來車往，看到阿伯身處車陣中，只想到這樣真的太危險了，因此沒有多想就停下來協助。

陳進南說，他身為「社區專家第一品牌」有巢氏房屋一員，鄰里大小事責無旁貸，只要能幫上忙就全力以赴。對他而言，服務不僅限於不動產買賣時的專業協助，也是在日常生活中，看見他人需求時，願意多向前一步。