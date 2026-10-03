新竹大遠百周年預購開跑 全員誓師衝10億業績

新竹大遠百（2903）店長李正方表示，周年慶預購將於10月3日開跑，2日舉辦周年慶造勢大會，活動現場特別頒發象徵「筆筆成交」的創意「香蕉塔」予樓面主管；共同朝今年周年慶目標「衝破10億業績！」邁進。

10月3日周年慶預購開跑 多重優惠搶先購

新竹大遠百周年慶即日起至10月14日搶先預購，化妝品、內睡衣單筆滿2,000元送200元，10月26日前單筆滿1萬元再加送200元；百貨服飾當日累計滿5,000元送500元、大家電單筆滿1萬元送1,000元，保健器材及BOSE單筆滿5,000元送500元。

信用卡優惠同步加碼，10大指定銀行全館單筆分6期刷滿6,000元送200元；因應iPhone 18換機潮，刷10大指定銀行信用卡購買APPLE商品，單筆分期滿1萬元送500元。HAPPY GO卡友「點點成金」紅利回饋，扣200點贈100元紅利券、扣500點贈250元紅利券，點數越多、回饋越多。

化妝品滿萬抽按摩椅 熱門家電再加碼

彩妝保養品準備4萬組特惠組，各大品牌明星商品下殺5折。10月3日至11月15日，持遠百APP於1樓化妝品及4樓CONI專櫃單筆消費滿1萬元，即有機會抽中價值12.8萬元FUJI按摩椅及HOLO+FACE全家福照。

熱銷家電同步推出獨家加碼，咖啡機、洗碗機、按摩椅等熱門品項享千元以上優惠，包括Dyson V12手持吸塵器加碼1,000元、下殺85折；OSIM AI 5感按摩椅加碼5,000元、下殺74折，打造年度購物優惠。

來店禮周周送 超過2,200份好禮大方送

周年慶同步推出「來店禮周周送」，準備超過2,200份好禮。10月3日起持新竹大遠百兒童卡可兌換貝恩嬰兒保養柔濕巾；10月5日起持遠百APP及不限金額發票，可兌換叮寧防蚊液或寶貝有機精油小黑蚊防蚊液。

10月15日至18日推出開門排隊禮，每日限量100份，送出艾蔻斯薰衣草B5洗髮餅、德恩奈美白牙膏及清新雙效漱口水隨身包等好禮；10月17日起每周六，持遠百APP及單筆滿399元發票，即可兌換乖乖系列餅乾。