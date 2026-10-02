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理和建設重啟生活展 七期新案「青捻青」提出下一世代住宅新標準

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
理和建設睽違8年重啟生活展，10月3日起於Zero Space孵空間推出「冉冉Re：Life」。記者宋健生／攝影
理和建設睽違8年重啟生活展，10月3日起於Zero Space孵空間推出「冉冉Re：Life」。記者宋健生／攝影

隨著房市回歸自住本質、台中總人口突破286萬，高端住宅正面臨深刻轉型。深耕台中逾30年的理和建設觀察，高資產客群對「家的期待」已產生深刻質變，轉向追求採光、通風、社交隱私與「實用公設」，高端住居正式迎來「回歸生活本質」的時代。

回應此趨勢，理和睽違八年重啟生活展，2日宣布，10月3日起於Zero Space孵空間推出「冉冉Re：Life」。展覽以七期潮洋公園首排新案「青捻青」為原點，從土地紋理到家庭成長軌跡，提出「在建築之前，讓生活先發生」的下一世代住宅標準。

理和建設在台中七期推出的「青捻青」，同步進場開賣。此案規劃64戶住家，坪數40至55坪，每坪單價88萬至98萬元，總銷28億元。建案訴求潮洋綠帶首排、私人訂製公共空間、自然通風採光、低密度純住聚落。

理和建設總經理許元誌指出，過去七期新市政中心以超高密度商辦與旗艦百貨樹立地位，但緊湊的車流與都市壓迫感，促使追求靜謐質感的高階自住客層開始向外尋覓更宜居的環境。

兼具七期成熟生活圈與低密度純住氛圍的「七期西側區」，近年逐漸成為自住換屋族群移轉的核心焦點。

理和「青捻青」基地位於七期朝貴路，正對2.7公頃的潮洋公園首排。此處基地過去是在地經營近28年的「瓊恩咖啡」，承載數十年來周邊住戶散步、停留與凝視綠意的深厚情感記憶。

許元誌表示，理和建設並未單純將這塊土地當作一處「景觀豪宅建地」，而是思考如何延續原有土地讓人願意放慢步調的生活特質，以潮洋綠帶為引，重塑人與自然的親密關係。

「台中人對家的期待，已經從『擁有多大的空間來展示身分』，轉變為『這個空間能不能精準貼合我的生活與社交界線』。」許元誌說，傳統高端住宅常以公設數量與氣派大廳作為訴求，但十年、二十年後往往淪為使用率極低、維護成本高昂的「閒置設施」，且公共活動容易干擾私人起居。

「青捻青」在此次產品規劃中，率先提出將傳統公設升級為「私人訂製所」，針對現代菁英客群依然具備宴客、聚會與接待需求，但更加在意「何時、與誰共享」的隱私特性，規劃了具備獨立動線與分區預約的私人接待與生活延伸空間。

許元誌希望讓公共空間不再只是銷售期的樣板門面，而是化為住戶住宅之外實質可用的「第二客廳」，在熱絡社交之餘，徹底阻隔對日常作息的干擾。

呼應家庭人口結構精簡，「青捻青」揚棄虛浮的超大坪數包袱，建築採「雙生建築、一層四戶」配置，使各戶皆能享有開闊的雙面採光與通風路徑，兼顧棟距視野與居住隱私。透過深度內縮陽台、宜居陽台、建築遮陽與流暢動線，讓住戶在室內便能實質感知風、光與季節林相的流動。

此外，建築入口刻意向街廓退縮，以三層樹林景觀築起一道步行綠廊，引導住戶在歸途之中，心境能從七期快速的城市幹道節奏中自然沉澱放慢。

許元誌認為，建築並非在交屋時便劃下句點，唯有具備彈性調整可能、能伴隨家庭成長承擔不同任務的空間尺度，才能真正實現長久居住的安心價值。

作為台中深具文化底蘊的建築品牌，理和建設繼2018年探討住宅可能性的「思宅」展後，再次透過展覽向城市發問，推出「冉冉Re:Life」生活展，並於今日舉行開幕發布會，10月3日起於台中Zero Space孵空間正式開展。

「冉冉Re:Life」由大象設計擔綱策展與視覺規劃，攜手鹿森林實驗花廊、瀚思HANSCHIU與聲音藝術家蔡瑋德Nick Tsai，融合自然植物、光影雕塑、專屬氣味與環境聲景，串聯土地的過去、現在與未來。

今天開幕活動，邀集兩度榮獲德國iF設計獎、同時操刀「青捻青」建築架構的清奇設計蘇靜麒、國際視覺藝術家鄒駿昇，與許元誌展開跨界沙龍對談，從設計、土地紋理到居住本質，深度剖析台中下一階段的「家的風景」。

許元誌觀察，高資產客群對家的期待已轉向追求採光通風、社交隱私與實用公設。記者宋健生／攝影
許元誌觀察，高資產客群對家的期待已轉向追求採光通風、社交隱私與實用公設。記者宋健生／攝影

理和「青捻青」正式進場，此案訴求潮洋綠帶首排、私人訂製公共空間、低密度純住聚落。記者宋健生／攝影
理和「青捻青」正式進場，此案訴求潮洋綠帶首排、私人訂製公共空間、低密度純住聚落。記者宋健生／攝影

「冉冉Re:Life」集結了設計、植物、香氛與聲音等跨域創作者，重構土地的生活風景。記者宋健生／攝影
「冉冉Re:Life」集結了設計、植物、香氛與聲音等跨域創作者，重構土地的生活風景。記者宋健生／攝影

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