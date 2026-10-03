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特用化學三雄擴產計畫看到2029年

經濟日報／ 記者任君翔／台北報導

半導體化學品業者勝一、台特化（4772）、中華化近期加快擴產，下半年起陸續啟動新產線測試、擴建，一路布局至2028、2029年。法人預期，2027年起新產能陸續開出，帶動相關業者成長動能。

勝一已公告兩項主要產品擴產規畫，包含電子級溶劑異丙醇（IPA）及丙二醇甲醚（PM）。彰濱廠兩條電子級IPA新產線本月完工、進入測試階段，預計2027年放量；再斥資12億元擴建兩條IPA產線，預計2027年完工、2028年量產。法人推估，再加上此次再續建兩條產線，共四條產線全數完工並量產，電子級IPA年產能有望增加逾3萬噸。

除IPA外，勝一目前尚有丙二醇單甲醚（PM）產線同步擴建，完工後年產能由5萬噸提升至17萬噸。勝一表示，目前PM每年仍有2-3萬噸外購需求，擴產後滿足供應，可省下原料採購成本。

台特化指出，先進製程對特殊氣體需求升溫，矽乙烷（Disilane）、無水氟化氫（AHF）均有擴產計畫。子公司弘潔科技受惠清洗、鍍膜業務買氣增溫，將於台南擴建清洗產線，新竹新廠預計明年落成。

台特化旗下矽乙烷產能利用率近九成，AHF現有產能預計明年滿載。台特化表示，規劃明年第2季完成矽乙烷產能擴建工程、明年第3季上線；AHF產品明年第1季開始啟動產能擴充規劃設計，第2至第3季左右完工、年底上線。台特化也加碼擴增產品鋼瓶容器採購，今年第4季開始相關採購作業。

面對後續擴產需求，中華化近期與台塑、台化、台塑化及台塑生醫合資成立「台塑中華先進化學」，規劃在麥寮分兩期擴建電子級硫酸產線。

台特化 半導體 法人

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