允強、彰源海外布局現成效

搶食AI半導體建廠潮對工業配管強勁需求紅利的同時，兩大不銹鋼鋼管廠允強（2034）、彰源先前分別赴土耳其、摩洛哥設廠，建置海外市場灘頭堡，正陸續進入收割期，可為未來獲利增長加持。

允強表示，該公司在土耳其共有三座工廠，其中108廠生產構造管，月產能約1,500噸；109廠為鋼捲裁剪中心，月產能約2,000至2,500噸；105廠則為最新的工業配管廠，自去年第3季量產後，持續進行產線優化，目前月產能已接近1,500噸。

同時，為提升生產效率及成本，土耳其廠加入小型冷軋線（CRM），已在今年3月開始小量生產，月產能目標約2,000噸，6、7月產能已接近1,500噸。由於此產線不僅可供自有配管生產所需冷軋料，降低進口關稅等成本，也可對外銷售，目前產品已獲土耳其當地白色家電市場認可，具可攻可守效益。

針對土耳其廠營運，允強指出，土耳其子公司今年第2季營收近9億元，季增超過50%，其中，6月出貨量及營收更同步創下單月新高，後續隨著產能及出貨量擴大、固定成本逐步攤提，毛利結構可望進一步改善。

彰源方面，是在2023年董事會決議投資3,000萬美元布局摩洛哥，主要目的是分散生產基地並貼近歐洲市場，產品鎖定工業及營建用不銹鋼焊接管。

依據最新建廠時程，歷經廠房建置完工後，設備正陸續進駐，預計今年第4季展開市場推廣，年底進行試車，明年第1季正式投產；初期月產能規劃約2,000噸，後續再依客戶訂單逐步提高產能利用率，公司預估約一至兩年達到滿產目標。

根據彰源投資效益規劃，摩洛哥不銹鋼管設計生產能力可達一年3萬公噸，未來規劃銷售量2.4萬公噸，顯示將採取逐步拉升產能利用率的策略。

據了解，彰源的摩洛哥廠最大的戰略意義不僅是增加產能，而是將生產基地直接推進歐洲周邊市場；當地產品採歐洲規格生產，若市場需求持續穩定，可望對母公司挹注獲利貢獻。