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半導體先進製程邁入2奈米階段 特用化學三雄出貨報捷

經濟日報／ 記者任君翔／台北報導
半導體先進製程邁入2奈米階段，帶動台股特用化學產業需求強勁。 路透
半導體先進製程邁入2奈米階段，帶動台股特用化學產業需求強勁。 路透

半導體先進製程邁入2奈米階段，帶動台股特用化學產業需求強勁。半導體溶劑業者勝一（1773）受惠於拉貨力道強勁，連三個月營收創新高，推升第4季營收。

台特化的無水氟化氫（AHF）產品產量放大，效益將在本季顯現。

半導體化學品啟動拉貨、擴產潮
半導體化學品啟動拉貨、擴產潮

至於中華化在先進製程產品通過認證後，5月開始出貨，預計至明年第1季，先進製程電子級硫酸月出貨量提高至5,000噸，推升業績。

勝一指出，近期客戶新廠落成，清洗需求增加，電子級溶劑拉貨動能明顯升溫，7、8月營收年增幅度逾三成。

法人表示，勝一蝕刻液產品打入大客戶更先進製程節點，出貨持續放大；清洗液產品陸續導入客戶生產線，後續需求穩定成長。勝一看好隨半導體持續朝2奈米及更先進製程發展，高純度電子級化學品需求升溫，電子級溶劑產品營收已占業績近八成。

勝一電子級溶劑產品有約75%應用於半導體製程；半導體相關應用中，約八成產品已導入2至7奈米先進製程。其中，主力產品之一光阻稀釋劑（OK-73）應用於黃光製程，隨製程結構更趨複雜，清洗需求也推升拉貨動能。

特殊氣體業者台特化指出，先進製程持續推進，矽乙烷（Disilane）需求倍增，旗下特用氣體產品出貨放大，主力產品矽乙烷有效年產能由26.4噸提升至30噸，產能持續爬坡，全年稼動率可望提升至八成以上。

台特化去年推出AHF產品，今年進入大量出貨。法人表示，隨2奈米量產增加，AHF供不應求熱度有望延續、推升拉貨力道。公司預估今年AHF占特殊氣體營收比重，可望攀升至雙位數水準，已啟動擴產，目標至明年底前產能倍增。

中華化受惠先進製程電子級硫酸需求升溫，旗下最高等級電子級硫酸產線今年3月通過半導體大廠認證，5月起少量出貨，下半年逐步放量。電子化學品占營收比重已提升至約47%。隨下半年至明年先進製程產能逐月爬坡，目標至2027年第1季，先進製程電子級硫酸月出貨量提高至5,000噸。

化學 奈米 半導體

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