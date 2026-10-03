聽新聞
0:00 / 0:00

Gogoro前進越南攻電池交換 與佳實多合設公司

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北報導

<a href='/search/tagging/2/Gogoro' rel='Gogoro' data-rel='/2/103754' class='tag'><strong>Gogoro</strong></a>與Castrol（佳實多）合資成立的Castrol Gogoro Mobility，攜手<a href='/search/tagging/2/越南' rel='越南' data-rel='/2/104602' class='tag'><strong>越南</strong></a>叫車及多元服務平台 be Group，啟動越南<a href='/search/tagging/2/電池' rel='電池' data-rel='/2/240447' class='tag'><strong>電池</strong></a>交換生態系試點計畫，本周正式上線，作為深入了解越南市場重要驗證計畫。聯合報系資料照
Gogoro與Castrol（佳實多）合資成立的Castrol Gogoro Mobility，攜手越南叫車及多元服務平台 be Group，啟動越南電池交換生態系試點計畫，本周正式上線，作為深入了解越南市場重要驗證計畫。聯合報系資料照

Gogoro與Castrol（佳實多）合資成立的Castrol Gogoro Mobility，攜手越南叫車及多元服務平台 be Group，啟動越南電池交換生態系試點計畫，本周正式上線，作為深入了解越南市場重要驗證計畫。目前初估，若一切順利，電動機車可望於年底開賣，成為Gogoro拓展海外市場的重要里程碑。

Gogoro執行長姜家煒日前於桃園「百GO夜行」活動表示，已在胡志明市建立超過15座換電站，越南合資公司也於9月正式成立。根據越南國會官方媒體《人民代表報》報導，9月29日，Castrol與Gogoro成立的合資公司Castrol Gogoro Mobility，與越南知名叫車及多元服務平台be Group在胡志明市簽署合作備忘錄，並啟動電池交換生態系試點計畫。

Gogoro前進越南
Gogoro前進越南

Gogoro瞄準越南政策轉型契機，與Castrol成立合資公司Castrol Gogoro Mobility，由Gogoro負責產品設計及技術提供，Castrol負責通路銷售與在地營運，並邀請數家商用平台夥伴加入，建設24座換電站，蒐集當地使用數據與市場反饋；同時針對越南消費者的用車情境量身打造全新車款，預計於2026年第4季開賣。

Gogoro在台灣換電的成功模式受到矚目，此次試點將作為CGM深入了解越南市場的重要驗證計畫。試點成果與相關數據將作為未來發展的重要依據，以打造更符合越南騎士需求的完整電池交換生態系服務。

試點計畫以CGM電池交換生態系為核心，騎士可於專屬電池交換站快速交換電池，補充移動所需能源。計畫將聚焦高使用頻率騎士的實際需求，透過真實使用情境，驗證電池交換模式的便利性與效益，並蒐集騎士使用體驗、電池交換網路營運表現，以及整體生態系成熟度等關鍵資訊。

此次合作結合CGM的電池交換技術與生態系經驗，以及be Group領先的移動服務平台與龐大騎士網路，共同探索在叫車及外送服務領域導入電動機車的實際可行性。

Gogoro 越南 電池

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

機車市場復甦 9月總銷量達70189台

Grab與騰雲旗下騰加數位簽署合作備忘錄 攜手拓展台灣農產品至東南亞

陸車企補能競賽戰火升級 產業呈現換電與充電雙線格局發展

夏普首次出展2026台北國際照顧博覽會 用科技回應照護現場真實需求

相關新聞

中鋼五大鋼品盤價全看漲 進口報價走高、原料成本支撐帶動

中鋼5日將開出11月盤價，在進口報價走高和原料成本支撐下，市場預期五大鋼品將全面開漲，以大宗底材熱軋來看，並有每公噸800至1,000元漲價空間。

允強、彰源海外布局現成效

搶食AI半導體建廠潮對工業配管強勁需求紅利的同時，兩大不銹鋼鋼管廠允強、彰源先前分別赴土耳其、摩洛哥設廠，建置海外市場灘頭堡，正陸續進入收割期，可為未來獲利增長加持。

Gogoro前進越南攻電池交換 與佳實多合設公司

Gogoro與Castrol（佳實多）合資成立的Castrol Gogoro Mobility，攜手越南叫車及多元服務平台 be Group，啟動越南電池交換生態系試點計畫，本周正式上線，作為深入了解越南市場重要驗證計畫。目前初估，若一切順利，電動機車可望於年底開賣，成為Gogoro拓展海外市場的重要里程碑。

機車雙雄夾擊 Gogoro海外找藍海

台灣機車市場競爭持續升溫，三陽9月市占45.8%穩居龍頭，三陽、光陽兩大業者合計市占率逾七成，市場版圖高度集中；其餘的業者至於宏佳騰、Gogoro等業者，則積極尋求外銷市場，開拓新的成長動能。

太普高董座 呂品學接任

太普高（3284）昨（2）日舉行董事會，通過執行長兼財務主管呂品學接任新董事長，未來專注印刷版材核心事業；董事會通過與長興材料合資成立普興公司，提升技術，在全球環保印刷版材產業目標坐四望三，創造中長期投資價值。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。