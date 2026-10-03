Gogoro前進越南攻電池交換 與佳實多合設公司

Gogoro與Castrol（佳實多）合資成立的Castrol Gogoro Mobility，攜手越南叫車及多元服務平台 be Group，啟動越南電池交換生態系試點計畫，本周正式上線，作為深入了解越南市場重要驗證計畫。聯合報系資料照

Gogoro與Castrol（佳實多）合資成立的Castrol Gogoro Mobility，攜手越南叫車及多元服務平台 be Group，啟動越南電池交換生態系試點計畫，本周正式上線，作為深入了解越南市場重要驗證計畫。目前初估，若一切順利，電動機車可望於年底開賣，成為Gogoro拓展海外市場的重要里程碑。

Gogoro執行長姜家煒日前於桃園「百GO夜行」活動表示，已在胡志明市建立超過15座換電站，越南合資公司也於9月正式成立。根據越南國會官方媒體《人民代表報》報導，9月29日，Castrol與Gogoro成立的合資公司Castrol Gogoro Mobility，與越南知名叫車及多元服務平台be Group在胡志明市簽署合作備忘錄，並啟動電池交換生態系試點計畫。

Gogoro前進越南

Gogoro瞄準越南政策轉型契機，與Castrol成立合資公司Castrol Gogoro Mobility，由Gogoro負責產品設計及技術提供，Castrol負責通路銷售與在地營運，並邀請數家商用平台夥伴加入，建設24座換電站，蒐集當地使用數據與市場反饋；同時針對越南消費者的用車情境量身打造全新車款，預計於2026年第4季開賣。

Gogoro在台灣換電的成功模式受到矚目，此次試點將作為CGM深入了解越南市場的重要驗證計畫。試點成果與相關數據將作為未來發展的重要依據，以打造更符合越南騎士需求的完整電池交換生態系服務。

試點計畫以CGM電池交換生態系為核心，騎士可於專屬電池交換站快速交換電池，補充移動所需能源。計畫將聚焦高使用頻率騎士的實際需求，透過真實使用情境，驗證電池交換模式的便利性與效益，並蒐集騎士使用體驗、電池交換網路營運表現，以及整體生態系成熟度等關鍵資訊。

此次合作結合CGM的電池交換技術與生態系經驗，以及be Group領先的移動服務平台與龐大騎士網路，共同探索在叫車及外送服務領域導入電動機車的實際可行性。