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機車雙雄夾擊 Gogoro海外找藍海

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北報導

台灣機車市場競爭持續升溫，三陽9月市占45.8%穩居龍頭，三陽、光陽兩大業者合計市占率逾七成，市場版圖高度集中；其餘的業者至於宏佳騰（1599）、Gogoro等業者，則積極尋求外銷市場，開拓新的成長動能。

國內的機車龍頭三陽SYM機車品牌銷售一路長紅，持續透過完整產品布局與科技化深化市場，鞏固領先優勢；三陽9月掛牌數達3.21萬台，市占率45.8%，穩居市場第一，前九月累計掛牌數突破25萬台，市占率達44.5%。

光陽在董事長柯俊斌重新主導後，積極調整經營與產品策略，新車陸續布局，銷售量也穩健回升當中，兩大機車廠的市場競爭持續升溫。

根據最新機車領牌統計，9月台灣機車總市場達7萬189台，較上月成長16.78%，其中三陽單月掛牌3.21萬台，市占率45.8%，光陽以1.76萬台、市占25.1%居次，山葉掛牌1.27萬台、市占18.1%，電動車大廠Gogoro則為2,964台、市占4.2%。

累計前三季機車市場總掛牌數達56.46萬台，三陽以25.11萬台、市占44.5%領先，三陽今年持續維持四成以上市占率，光陽以14.3萬台、市占25.3%居第二，山葉以10.61萬台、市占18.8%排名第三，Gogoro則為2.53萬台、市占4.5%。

宏佳騰 三陽 機車

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