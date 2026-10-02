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日月光砸近500億、大立光七度掃貨 企業搶廠潮掀「黃金20」選址

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
AI擴產動能強勁，企業出現「搶廠潮」。房市示意圖。記者楊正海／攝影
AI擴產動能強勁，企業出現「搶廠潮」。房市示意圖。記者楊正海／攝影

AI擴產動能強勁，企業出現「搶廠潮」，信義全球資產總經理林三智分析，包括日月光集團砸近500億元、大立光七度掃貨，今年工業地產市場熱度超乎預期，在「搶廠潮」湧現下，不僅反映國內AI供應鏈對產能的迫切性，更形成原廠區約20分鐘車程範圍內的「黃金20」擴廠選址概念。

林三智觀察，企業短時間內連續取得多座廠房，這在過去市場經驗中相當少見，帶動近年工業地產交易火熱；觀察買方結構，高度集中在先進封裝、伺服器、光通訊等AI及相關供應鏈廠商，且近期科技大廠擴廠多以既有廠區為核心，向周邊尋找合適的廠房或土地。

林三智強調，尤其這波企業搶廠潮，以原廠區約20分鐘車程範圍內的區域最受企業關注，逐漸形成「黃金20」的擴廠選址概念，反映當前企業選址更重視營運整合管理效率、人才招募便利、供應鏈上下游串接的延續性。

林三智分析，企業在既有生產基地周邊擴廠，最大的優勢在於提高擴產效率及降低營運風險；現階段企業擴廠拚的是「產能建置速度」，若能取得鄰近原廠區、且具備立即生產條件的廠房，就可直接延續既有廠區的供應鏈及營運體系，降低重新建置的時間與廠區整合成本，讓新廠可以更快地投入運作、轉化為實際產能，掌握擴產時效。

在實際服務北中南上市櫃或隱形冠軍企業的過程中，林三智觀察到，許多企業是已手握訂單，進場急尋符合擴產需求的廠房，甚至有企業客戶從確認需求到決定購廠，僅花費一周的時間，顯示企業對取得產能的時效性要求大幅提高。

此外，林三智強調，企業購廠動機除了補足既有產能缺口，也為了下一階段新技術發展，提前布局未來產能所需空間；在優質廠房供給有限的情況下，企業不惜砸重金連續購廠，積極掌握即戰力廠房資源，避免未來廠房取得不易而影響擴產進度。對企業而言，誰搶先取得合適廠房，誰就能掌握擴產量能，搶占市場先機。

林三智指出，這波科技大廠「搶廠潮」，上下游供應鏈廠商也會跟進布局，AI需求持續升溫，企業擴廠動能可望持續強勁；企業若有廠房擴充需求，建議可先盤點自身產能需求、廠房條件及預計擴產時程，並透過專業商仲掌握區域物件供給、擬定選址策略，提高找廠效率，加速取得符合企業營運需求的標的。

AI擴產動能強勁，企業出現「搶廠潮」，信義全球資產總經理林三智分析，包括日月光集團砸近500億元、大立光七度掃貨，今年工業地產市場熱度超乎預期，在「搶廠潮」湧現下，不僅反映國內AI供應鏈對產能的迫切性，更形成原廠區約20分鐘車程範圍內的「黃金20」擴廠選址概念。信義全球資產提供
AI擴產動能強勁，企業出現「搶廠潮」，信義全球資產總經理林三智分析，包括日月光集團砸近500億元、大立光七度掃貨，今年工業地產市場熱度超乎預期，在「搶廠潮」湧現下，不僅反映國內AI供應鏈對產能的迫切性，更形成原廠區約20分鐘車程範圍內的「黃金20」擴廠選址概念。信義全球資產提供

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