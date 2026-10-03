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太普高董座 呂品學接任

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄報導

太普高（3284）昨（2）日舉行董事會，通過執行長兼財務主管呂品學接任新董事長，未來專注印刷版材核心事業；董事會通過與長興材料合資成立普興公司，提升技術，在全球環保印刷版材產業目標坐四望三，創造中長期投資價值。

長興材料是全球最大乾膜光阻劑供應商與亞洲合成樹脂領導廠，太普高與長興強強聯手，發展DOP環保版材，目前新產線正在架設，隨著製程優化，品質與產能提升可期；呂品學看好環保版材成為太普高下一階段的成長基礎。

呂品學強調，接任董事長後，未來將每一項研發投入轉化為產品競爭力、客戶信任及長期獲利能力，以穩健經營回應股東、客戶與市場的期待。

太普高改選新董座後，呂品學將主責製造事業，董事呂維哲負責日本熊本開發案，前董事長呂金發主導國內建設事業並負責集團整體策略，形成製造、海外及建設三大事業並進的發展架構。

材料 太普高 環保

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