保瑞集團與好市多深化合作 布局北美保健品市場

保瑞藥業旗下晨暉生技今年收購美國運動保健營養品牌威德，取得在美國好市多等通路資源。晨暉表示，威德近日參與好市多公益活動，除深化雙方長期合作關係，未來將整合集團研發及產品開發能力，規劃新品，布局北美保健營養市場。

晨暉今天發布新聞稿指出，威德以長期供應商身分，參與在美國華盛頓州西雅圖舉行的好市多公益活動，藉此與通路夥伴交流，掌握會員制零售通路的消費及品類趨勢。

保瑞藥業旗下子公司晨暉生技今年5月100%收購創立於美國亞利桑那州的運動保健品牌威德（Weider Global Nutrition），保瑞指出，此交易對推進全球銷售商業布局，具重要戰略意義。

晨暉表示，威德今年加入集團後，將結合既有品牌與通路資源，導入晨暉的原料研發、配方設計及產品開發能力；團隊透過這次與好市多交流所掌握的通路品類策略與消費趨勢，將可作為後續產品開發及新品規劃參考。

晨暉指出，從美國保健品消費趨勢觀察，健康支出在整體消費環境中仍展現相對韌性。根據美國營養商業雜誌（Nutrition Business Journal）針對美國保健品消費者的調查與市場分析，即使通膨持續侵蝕購買力、消費者在多數生活面向縮減支出，但健康保健支出依然展現消費韌性。