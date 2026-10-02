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憂心被資遣…工會喊無期限罷工 乖乖公司發聲明回應了

聯合報／ 記者江婉儀／桃園即時報導
科技大廠日月光日前買下國民零食廠商乖乖的中壢廠土地，圖為乖乖示意圖。記者江婉儀／攝影
科技大廠日月光日前買下國民零食廠商乖乖的中壢廠土地，圖為乖乖示意圖。記者江婉儀／攝影

三地集團將中壢乖乖工廠賣給日月光，引發工會不滿，今天與桃園市產業總工會發起罷工行動，乖乖工會也宣布無期限罷工，對此，乖乖公司今晚發出聲明回應。

乖乖公司表示，為回應同仁的聲音，做出具體調整，考量廠區發展的適切性與同仁的意見，原於9月1日公告的新竹廠區規畫將調整，不再繼續推進。目前集團已啟動，並持續以桃園地區為主的廠房用地調研與評估規畫，以降低對同仁的影響、兼顧公司的長期營運效益。

由於相關執行細節涉及同仁權益及生產調配，需要縝密考量，故待各項評估確認後也會於第一時間另行向全體同仁說明，請大家放心。

除了已於9月1日正式啟動的全面調薪激勵方案，公司亦在9月11日的勞資會議中明確提出，公司正著手規畫2027年1月1日生效的調薪方案。現有的薪資結構，除了每月固定薪資，變動獎金的設計與發放機制也都將持續檢視與建置，未來仍持續朝薪資結構優化的方向穩健邁進。

針對廠區規畫及同仁權益等議題，公司向來尊重工會依法行使權利，也始終開放溝通大門，多次與工會進行深入溝通，積極尋求兼顧公司永續經營與同仁權益的最佳方案，絕無無視同仁訴求之情事。

乖乖公司表示，面對當前的市場挑戰與轉型關鍵期，公司仍不放棄任何一次與工會及同仁對話的機會，將持續秉持最大誠意，與工會展開積極且實質的協商、溝通，全力促進勞資關係和諧發展，為每一位夥伴塑造更穩健、安心的工作環境。

乖乖公司表示，對於工會決議無限期罷工，公司表達遺憾和尊重，針對工會提出之數項訴求，有以下回覆，1、二年內公司保證絕不裁員；2、二年後若有資遣，法定資遣費+二個月工資，未來新廠址公司承諾優先保障本籍勞工工作權；3、於2027農曆年加發至少0.5個月年終獎金；4、薪資部分已於9月1日起加薪5%，將另外於2027年1月1日，再依據政府公告之法定工資調幅調整工資。

三地集團將中壢乖乖工廠賣給日月光，引發工會不滿，今天與桃園市產業總工會發起罷工行動。記者江婉儀／攝影
三地集團將中壢乖乖工廠賣給日月光，引發工會不滿，今天與桃園市產業總工會發起罷工行動。記者江婉儀／攝影

乖乖 工會 罷工

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