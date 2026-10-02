加薪還是留不住？連鎖業47.5%新人半年內離職 調查揪缺工問題

連鎖業缺工問題持續惡化，不僅第一線人力難找，更已向店長、區域督導等中階管理職蔓延。財團法人資訊工業策進會數位轉型研究院主任楊惠雯2日指出，最新調查顯示，高達98.8%連鎖企業面臨缺工，其中82.5%達中度以上，57%企業更已連續缺工逾12個月；即使企業普遍祭出加薪、福利搶人，仍有47.5%新進員工半年內離職，顯示「只靠錢」已無法解決結構性留才問題。

楊惠雯出席「2026第25屆流通經營者高峰論壇」，分享台灣連鎖暨加盟協會（TCFA）與資策會數位轉型研究院進行的連鎖業缺工調查。此次調查有效問卷回收率近八成，受訪者涵蓋國內具代表性的連鎖業者，具有相當代表性。

楊惠雯指出，台灣工作年齡人口持續減少，依國發會資料，平均每天減少288名工作年齡人口，到2075年工作年齡人口將僅剩519萬人。面對不可逆的人口結構變化，企業若仍沿用過去大量招募人力填補缺口的方式，已難以因應未來需求。

缺工也已實際衝擊企業營運。調查顯示，77.5%企業反映現有員工負荷過重，60.5%無法正常排班，29.4%甚至必須縮短營業時間。

更值得注意的是，缺工已從基層向上蔓延。楊惠雯表示，店長、門市主管有60.8%企業反映難以招募，總部區域督導及供應鏈管理人才也分別達51.8%、47.3%。連鎖業高度仰賴多據點經營，當連結門市與總部的管理人才出現缺口，可能進一步影響企業展店與營運。

面對人才荒，75.9%企業已提高薪資與福利，但仍有47.5%新進員工半年內離職。楊惠雯指出，這代表薪資提升、福利增加與留任時間並沒有顯著關聯；調查也發現，工時過長、勞動強度及管理責任壓力，都是企業招募與留才面臨的問題。

科技則成為另一項解方。調查顯示，88.8%企業已導入數位工具，但真正認為科技可以減少人力編制的企業僅7.5%，反而有40%企業認為科技有助降低工時及加班率。

楊惠雯說，科技現階段並非真正取代人力，而是透過人機協作降低工時、增加工作效率。企業追求的理想狀態，是透過科技讓「一個人做三份工、領兩份薪水，準時下班」，在提高生產力的同時，也讓員工分享效率提升帶來的成果。

她指出，彈性排班同樣有助擴大人才來源。調查發現，實施彈性排班的企業，中高齡增聘成功率達73.3%，未實施者僅35.4%，顯示若能拆解工作、降低工時門檻，可讓更多中高齡及彈性人才進入職場。

在國際人才方面，楊惠雯表示，日本、韓國及新加坡因應人口結構變化，均朝高齡續聘、擴大外籍人力及加速自動化發展；相較之下，台灣服務業及零售業目前尚未開放外籍移工，雖有約5.5萬名國際學生，仍缺乏與產業需求精準對接的機制。

她建議，政策端可研議擴大外國人才適用的服務業類別，納入零售、餐飲等產業，並針對物流、倉儲、美髮等服務業的人力需求研議開放外國技術人力；同時放寬外籍學生在學工時限制、延長尋職居留時間，並針對連鎖業自動化設備提供更明確的補助機制。

楊惠雯強調，企業未來不能再把「招募多少人」當成人才策略的主要指標，而應從核心人才、彈性人才、科技戰力及國際人才重新組合人力，並從單純「補人」轉向重構工作流程。面對長期缺工，未來連鎖業競爭關鍵，不是比誰更會搶人，而是誰能更早建立具韌性的「新世代人才供給系統」。