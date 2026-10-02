98.8%連鎖業喊缺工 TCFA 籲政府從補助缺工轉向「人才布局」

缺工已成為連鎖服務業最大的經營風險。台灣連鎖暨加盟協會（TCFA）於 10月2日第 25 屆「流通經營者高峰論壇－連鎖新賽局 無界新經濟」，與資策會數位轉型研究院共同發表「2026 台灣連鎖加盟業勞動力與缺工現況調查研究」。TCFA蔡德忠理事長呼籲政府，從「缺工補助」轉向「健全人才布局」，放寬僑外生在學工時、延長畢業後尋職居留期限，並提供單一服務窗口，讓優質國際人才畢業後能持續留台工作。

本調查顯示，98.8% 的連鎖企業面臨缺工、逾半數已持續一年以上；面對不可逆的人口結構變化，TCFA 偕資策會FIND提出「留才、科技、彈性、國際」四大人才新戰力，並借鏡日、韓、新加坡經驗提出政策建言，呼籲公私協力，將缺工危機轉化為產業升級的契機。

TCFA台灣連鎖暨加盟協會成立 35 年，是全台最大連鎖店組織，以各行業前三至前五大品牌為主要會員，會員企業年營業額近三兆元。協會於今年七月至八月進行企業缺工大調查，以 160 家連鎖加盟企業為對象，深入了解缺工議題與產業困境。調查顯示，98.8% 的連鎖企業面臨缺工，其中 82.5% 缺工程度達中度以上、57% 已持續缺工超過一年，逾八成企業表示情況與去年相比沒有改善。缺工並已實質衝擊營運，77.5% 企業反映員工負荷過重、60.5% 無法正常排班、29.4% 營業時間縮短，進一步推升管理成本、拖累展店速度與服務品質。

缺口從第一線延伸至管理與專業職務。門市接待（62.0%）與商品銷售（53.8%）等基層職務缺工普遍；更難補的，是店長與門市主管（60.8%）、總部區域督導（51.8%）與供應鏈管理（47.3%）等關鍵職務。最關鍵的斷層，正落在連結門市與總部的中階管理人才，一旦缺口擴大，將直接成為連鎖企業展店速度的天花板。

加薪搶人已遇瓶頸，留不住、也進不來。面對缺工，75.9% 的企業以提高薪資與福利為首要對策，但調查發現薪資提升與留任時間並無顯著關聯，47.5% 的新進員工在到職半年內即離職，流失時點甚至短於培訓回收期。深究招募困難的主因，來自於79.7%年輕族群投入服務業意願低，再加上服務業的工作內容常常是工時長（43.7%）、勞動強度大（41.8%）、管理壓力大（39.9%），導致人力進不來，進來了也留不住。

科技與跨國人力各自卡關。雖有 88.8% 企業已導入數位工具，卻普遍卡在既有系統無法整合AI工具（48.8%）、採購成本過高（45.6%）與缺乏 AI 人才（43.1%），僅 7.5% 認為科技能真正減少人力；而逾八成企業並不排斥引進外籍人才，卻有 83.8% 將「中文溝通能力」列為首要前置條件，但跨國人力尚未能有效融入第一線營運。

台灣連鎖暨加盟協會秘書長洪雅齡指出，連鎖業具有多據點、長營業時間及尖峰時段用人集中的特性，一處人力不足就會同時影響多家門市營運；缺工已從招募困難，演變為牽動企業展店與成長的經營風險。她強調，「未來連鎖產業的競爭，比的不再是誰比較會搶人，而是誰能更早建立起高度韌性的『新世代人才供給系統』」。

借鏡日、韓、星：高齡續聘、擴大外籍、加速自動化「三軌並進」。研究盤點日本、韓國與新加坡經驗，三國雖國情不同，卻不約而同以三軌並進因應結構性缺工。日本態度最為開放，「特定技能」制度已開放 19 類產業，外籍勞動力達 44.9 萬人、成為服務業的重要支柱，並以逾五成設備補助鼓勵導入自助點餐與結帳；韓國雖然相對審慎，以約 5.5 萬名外籍人力精準填補基層，並逐步延長退休年齡，但也已開放服務業國際勞動力；新加坡則最重管理，以企業外籍人力配額制將服務業外勞上限控制在 35%，並以提高外勞稅成本促使企業自動化。相較之下，台灣服務業的國際人力引進仍相對保守、尚待鬆綁。

四大人才新戰力：留才、科技、彈性、國際。連鎖企業應從單一全職人力，走向「核心人才、科技戰力、彈性人才、國際人才」並進的多維度勞動組合。在「留才」上，應依員工人生階段給予對應誘因，而非以一套福利留住所有人；在「科技」上，價值不在換掉人，而是透過人機協作讓「人＋科技」放大人力效益；「彈性」上，實施彈性排班的企業中高齡增聘成功率高達 73.3%，遠高於未實施者的 35.4%，日本麥當勞更以極限彈性排班讓員工年齡橫跨 15 至 96 歲；在「國際」上，企業可建立「營運補缺、技能骨幹、長期發展」三層供給體系，日本便利商店即將外籍留學生視為長期人才，外籍兼職突破三萬人、並有逾一百五十人晉升總部職務。國內業者也積極投入各類人才布局，包含：國內外建教合作、增聘中高齡人力、科技應用導入等，但仍需透過公私部門的合作，改善長期勞動力缺口。

TCFA蔡德忠理事長呼籲，政府應放寬僑外生在學工時限制、延長畢業後尋職居留年限、提供單一服務窗口等方式，讓優質的國際學生畢業後可持續在台工作。另外，建議設置跨部會溝通平台，探討開放零售、餐飲、物流、倉儲、美髮等服務業國際人才開放機制，可先小規模開放外籍員工占比，讓企業及管理人員有時間適應外籍員工訓練與管理。此外，擴大高齡續聘與數位轉型補助，協助企業同步推動流程再造與人員再配置，健全連鎖服務業人才布局。