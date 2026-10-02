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科技業護身符庫存剩1個月！乖乖工會無限期罷工 要求董事長出面

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庫存剩1個月！乖乖工會通過「無限期罷工」 呼籲董事長出面協商

聯合報／ 記者江婉儀／桃園即時報導
三地集團將中壢乖乖工廠賣給日月光，引發工會不滿，今天與桃園市產業總工會發起罷工行動。記者江婉儀／攝影
三地集團將中壢乖乖工廠賣給日月光，引發工會不滿，今天與桃園市產業總工會發起罷工行動。記者江婉儀／攝影

三地集團將中壢乖乖工廠賣給日月光，引發工會不滿，今天與桃園市產業總工會發起罷工行動。乖乖工會表示，經過一天的罷工，在許多會員的反映下，工會決定召開臨時會員大會，以將近全數通過的票數，決定將「一天警告性罷工」調整為繼續罷工，要求三地集團、乖乖公司與工會儘速協商。

綠色乖乖被不少科技業當成「幸運物」，甚至紅到國外。乖乖公司表示，綠色乖乖尚有庫存，估計可供應一個月，但罷工一天會影響二萬箱的產能，公司還是希望盡早落幕。

乖乖工會說明，原因是乖乖公司董事長屢次失約，所以發動罷工，結果仲介兩次帶移工來工會罷工糾察線，雖然沒有成功進場工作，但對三地集團、乖乖公司刻意使用廉價替代勞動力攻擊罷工的作法，感到無比心寒。

乖乖工會強調，公司現在的說法並非事實，比如協商並沒有大部分已經達成共識，無論是兩年內或兩年後的狀況，都沒有達成協議。工會得知土地被賣掉後，不但沒有見過董事長，甚至連下次勞資協商的時間地點，也都完全沒確認，讓員工感覺乖乖公司只重視獲利。

另外，乖乖工會指出，公司一直宣傳會加薪5%，但中央近期通過明年最低工資提高4.7%，即使公司宣稱還要再調，未來兩年若工廠搬遷，許多員工根本沒機會拿到，當然該爭取補償。

對於無限期罷工，乖乖公司表示，表達遺憾和尊重，針對工會提出數項訴求，薪資部分9月1日起已加薪5%，和明年最低工資提高4.7％，不會有衝突，薪資結構調整將更加透明化，員工福利國內旅遊每年最少不低於1次。

乖乖公司也重申，保證遷廠前二年不會裁員，二年後優先保障本籍勞工權益，降低外籍移工數量，若是不得已資遣，將照勞基法給予最高級距6個月，再加2個月，共8個月資遣費，希望工會繼續協商。

桃園勞動局表示，乖乖中壢廠企業工會今天發起一日罷工行動，下午召開臨時會員大會，通過罷工無限期，市府尊重勞方權益訴求與行動，也希望資方儘快與工會協商，共同維護勞工權益、企業營運及產業發展穩定。

三地集團將中壢乖乖工廠賣給日月光，引發工會不滿，今天與桃園市產業總工會發起罷工行動。記者江婉儀／攝影
三地集團將中壢乖乖工廠賣給日月光，引發工會不滿，今天與桃園市產業總工會發起罷工行動。記者江婉儀／攝影

罷工 乖乖 工會

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