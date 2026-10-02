台灣成日本葡萄酒最大出口市場 占比近24%秋冬酒莊旅遊夯

隨著秋冬旅遊旺季到來，赴日旅遊除了賞楓、泡湯，日本各地葡萄酒產區也成為台灣旅客探索日本的新玩法。Rakuten樂天旅遊指出，日本葡萄酒近年在國際市場能見度持續提升，酒莊參訪、品飲、餐酒搭配及葡萄園體驗等行程逐漸受到旅客關注；其中，台灣更在2025年成為日本葡萄酒出口量最大的單一市場，占整體出口量近24%。

根據日本國稅廳最新調查，日本目前共有519家葡萄酒莊，其中山梨、長野及北海道三大產區合計占日本葡萄酒總產量65.2%。東京稅關今年3月公布的資料則顯示，台灣2025年成為日本葡萄酒最大單一出口市場，顯示台灣旅客及消費市場對日本葡萄酒的興趣持續升溫。

Rakuten樂天旅遊台灣區總經理陳忠豪表示，日本釀酒工藝近年屢獲國際肯定，加上各地獨特風土條件，讓日本在地葡萄酒逐漸受到國際品酒愛好者關注，結合酒窖參訪、釀酒體驗、品飲與住宿的旅遊方式也更加受到重視。

山梨是日本最具代表性的葡萄酒產區之一，以甲州葡萄及麝香貝利A聞名，約有90家酒莊聚集，葡萄酒產量約占全國三成。旅客可參加當地葡萄酒旅遊活動，走訪酒莊及品飲；河口湖周邊的「7c Villa & Winery」則結合住宿、酒莊及葡萄園體驗，提供自產葡萄酒與山梨在地食材餐酒搭配。

長野則受高海拔及日夜溫差影響，形成多元葡萄酒產區。白馬村「白馬拉維尼酒店 by 温故知新」收藏逾千瓶日本葡萄酒，旅客白天探索北阿爾卑斯山景，晚上則可享受信州葡萄酒餐酒搭配。

北海道目前共有69家酒莊，余市、仁木等地是重要產區，富良野近年則以自然派葡萄酒受到關注。「一花飯店式公寓」每日提供自釀葡萄酒試飲，並以富良野在地食材打造餐飲體驗。

此外，山形縣南陽市赤湯溫泉周邊已有6家酒莊，旅客可一次體驗溫泉與葡萄酒文化。「山形座瀧波飯店」由350年古民家改建，並以山形在地食材搭配清酒與葡萄酒，呈現地方風土特色。

配合秋冬旅遊旺季，Rakuten樂天旅遊10月1日起推出「SEASONAL SALE秋冬出遊季」，旅客可搭配飯店既有優惠及折扣券，最高享57折訂房優惠。其中10月SEASONAL SALE提供8折券至10月20日上午9時止，每筆訂單最高折抵日幣2萬元；另有新年假期85折優惠，適用2026年12月26日至2027年1月11日入住。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康