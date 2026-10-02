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工研院以科技開發「穗釀小米酒」 助原鄉農業價值開創多元應用

經濟日報／ 記者籃珮禎 / 台北即時報導
工研院透過小米釀造技術，協助產業以十種酒麴植物進行發酵，培養出涵蓋穀物、芭樂、莓果與草本風味的酒麴，釀造出風味獨特的「穗釀小米酒」，創造完整且永續循環的原鄉新風味。圖／工研院提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
工研院透過小米釀造技術，協助產業以十種酒麴植物進行發酵，培養出涵蓋穀物、芭樂、莓果與草本風味的酒麴，釀造出風味獨特的「穗釀小米酒」，創造完整且永續循環的原鄉新風味。圖／工研院提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

科技也能釀好酒！在經濟部產業技術司支持下，工研院成功將智慧科技與農產品分級制度導入原鄉部落，以生產溯源、標準化釀造與循環加值技術，協助原鄉小米產量提升、產值翻倍。2日於高雄Pinway駁二8號倉庫舉辦「風味小米酒推廣活動」，透過「穗釀小米酒」品鑑、技術交流與分享，希望將原鄉部落風味農產品推向精緻餐飲與高端消費市場，進而拓展原鄉產業多元應用。

工研院中分院執行長李士畦表示，原鄉擁有豐富的農產資源與深厚的文化特色，為了深耕協助偏鄉部落農業加值，經濟部產業技術司持續推動科技導入原鄉產業，協助農民提升農產品生產效率與產量，將地方特色農業轉化為具有市場競爭力的產品。

此外，由於屏東小米農產品與原鄉農業、歲時祭儀與共享文化密切相連，工研院已將「農作物生產標準製程及循環加值技術」導入屏東部落，協助農民建立小米生產溯源、加工標準制度，成功提升小米產量10%，增加相關產值2-3倍。現在更透過小米釀造技術，以七里香、大葉田香、雞母珠等10種酒麴植物進行發酵，培養出涵蓋穀物、芭樂、莓果與草本風味的酒麴，釀造出風味獨特的「穗釀小米酒」，串聯起從技術、文化到市場應用新價值。讓原鄉農產品從一級生產到二級加工、品牌建構，成功跨越至三級多元消費應用，建立原鄉農產品六級化產業鏈，創造完整且永續循環的原鄉新風味。

除了「穗釀小米酒」外，工研院也多元拓展小米相關原料應用，提升附加價值與產業效益。為突破傳統農產保存限制，協助農民導入真空冷凍乾燥技術，結合小米酒釀與食品，研發酒釀醬心蛋捲。也攜手米其林主廚開發小米刺蔥味噌醬等創意料理，將小米從田地端上餐桌，讓消費者在使用與品嚐美食時，更加理解原鄉所承載的土地記憶與文化脈絡。

工研院表示，未來將持續串聯技術研發、產品開發與市場資源，協助原鄉特色農產拓展在餐酒搭配、伴手禮、觀光體驗等各種面向落地應用，讓部落的特色風味邁向更廣泛的消費市場，為原鄉產業創造更多發展可能。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

工研院在經濟部產業技術司支持下，將智慧科技與農產品分級制度導入原鄉部落，協助原鄉小米產量提升、產值翻倍，更協助釀製「穗釀小米酒」，將原鄉部落風味農產品推向精緻餐飲與高端消費市場。左起為：彩色的田-原鄉食坊創辦人嚴思華、經濟部產業技術司研究員吳其章、工研院中分院執行長李士畦、工研院專案經理楊春桂、有限責任臺東縣都歷農林生產合作社社長吳筱帆。圖／工研院提供
工研院在經濟部產業技術司支持下，將智慧科技與農產品分級制度導入原鄉部落，協助原鄉小米產量提升、產值翻倍，更協助釀製「穗釀小米酒」，將原鄉部落風味農產品推向精緻餐飲與高端消費市場。左起為：彩色的田-原鄉食坊創辦人嚴思華、經濟部產業技術司研究員吳其章、工研院中分院執行長李士畦、工研院專案經理楊春桂、有限責任臺東縣都歷農林生產合作社社長吳筱帆。圖／工研院提供

小米酒 工研院 農業 經濟部

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