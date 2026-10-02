服務業缺工持續 連鎖加盟協會籲開放5%外籍人力

台灣連鎖暨加盟協會理事長、杏一醫療用品總經理蔡德忠今天表示，服務業缺工問題持續，建議政府開放服務業聘僱外籍人力，可先以總員工人數5%為起點；另建議鬆綁僑外生畢業後2年免工作許可期滿後的留台工作限制，讓服務業得以繼續留用已培養的第一線人力。

台灣連鎖暨加盟協會今天舉行「第25屆流通經營者高峰論壇」，並公布今年7月至8月進行連鎖加盟業缺工大調查。結果顯示，98.8%企業面臨門市缺工，半數以上缺工情況持續逾1年。蔡德忠接受媒體採訪時，談到服務業缺工、外籍人力及明年最低工資調漲等議題。

蔡德忠指出，製造業長期都可引進外籍人力，以服務業來說，目前僅旅宿業可引進外國技術人力，但一般零售、餐飲等服務業都尚未比照開放。

他說，面對服務業缺工問題，希望能考慮開放外籍人力，初期不必一次開放太高比例，可先從總員工人數5%開始，讓企業及管理人員有時間適應人員訓練與管理。

蔡德忠說，協會另一項訴求，是希望鬆綁外籍學生畢業後留台從事第一線工作的留用限制；以現行制度下，符合資格的僑外生畢業後，在最長2年的延期居留期間可免申請工作許可，且不限產業及職務。

但2年期滿後，若要繼續留台工作，須回歸正式聘僱制度，若採僑外生留台工作評點制，受聘工作須符合「專門性或技術性」工作的規定；而一般門市、餐飲第一線等基層服務工作，並未被列為一個普遍適用的專門性或技術性工作類別。

他認為，僑外生已在台就學多年，若畢業後又累積2年第一線工作經驗，已熟悉台灣生活及企業工作環境，因此建議進一步鬆綁2年期滿後的聘僱限制，讓企業可以持續留用這批人力。

談到明年最低工資調漲，蔡德忠表示，目前服務業薪資多已高於最低工資，但最低工資調升後，市場薪資水準跟著提高，企業若不調整薪資可能面臨員工流失，因此即使原本給薪已高於最低工資，人事成本依舊會受到影響。

他指出，基層員工薪資提高後，店長及更高職等人員薪資須連動調整。若薪資調幅約5%，加計勞健保等雇主負擔，人事成本增幅約6%。