華安子公司源華智醫赴德參展 簽MOU共組跨國研發聯盟…加速商化落地

華安（6657）旗下子公司源華智醫今日表示，自主研發的「智慧協奏」AI藥物再利用平台於9月間赴德國柏林參加「國際系統醫學、人工智慧與藥物再利用研討會」（RExPO26）傳回捷報。源華智醫總經理許銀雄親自登台展現核心技術，不僅彰顯台灣在醫療AI領域的創新研發能量，更分別與德國QuoData及法國MedInsights簽署合作備忘錄（MOU），透過跨國研發聯盟加速商業化落地，為亞歐生醫技術跨域整合奠定穩健的戰略基礎。

華安表示，RExPO26大會由歐盟「地平線歐洲」（Horizon Europe）計畫全額資助的REPO4EU聯盟主辦，聚焦系統醫學、AI與老藥新用領域，匯集全球產學研頂尖專業人士，是一場頂尖的國際學術盛會。

源華智醫發表的「智慧協奏」平台，其核心技術優勢在於突破單一演算法的侷限，透過多模型與多元資料的協同分析架構，系統化探索既有藥物的新適應症。

華安指出，該平台在技術層面整合分子結構解析、知識圖譜、基因表現比對與真實世界證據等多維度資訊，透過交叉分析與相互驗證不同方法的結果，並銜接後續生物實驗驗證，不僅有助於降低單一資料來源或分析方法的侷限，提升候選藥物評估與研發決策效率，也逐步累積具專利布局及後續授權潛力的研發成果。會議期間，許銀雄與REPO4EU計畫總主持人暨荷蘭馬斯垂克大學教授Harald Schmidt進行深度交流，積極對接歐洲頂級研發資源，採取「技術平台授權與跨國研發聯盟」的生態系策略，尋求產業鏈資源互補的戰略切入點，為未來技術標準化與全球化市場開拓遠景。

同時，源華智醫也分別與德國QuoData、法國MedInsights二家生醫公司簽署MOU，落實「技術互補、共研共享」的策略目標。其中，德國QuoData公司在統計分析、人工智慧及醫療生命科學研究的深厚服務專業，有助強化平台數據分析的嚴謹度與合規性；法國MedInsights公司則擅長的生物資訊與疾病網絡分析，能精準鎖定既有藥物的新用途，可加速候選標的的商業化篩選。透過聯盟合作模式，源華智醫將自身強項的AI協奏分析架構，與歐洲夥伴的統計優勢及疾病網絡專長相結合，形成AI技術研發、大數據驗證到臨床生物實驗的完整閉環，為公司創造多元的商業化變現管道與長期成長動能。

許銀雄表示，藥物再利用需要結合AI、生物學與臨床等不同領域的專業，才能將新的研究線索逐步轉化為具有開發價值的成果。此次在RExPO26發表，讓我們有機會與國際專家深入交流，也更具體地探索「智慧協奏」平台與不同研發資源的合作可能。透過與Harald Schmidt教授，以及德國QuoData執行長Steffen Uhlig、法國MedInsights執行長Soham Saha的交流我們期待進一步深化合作關係，共同推進既有藥物新適應症的探索與驗證。