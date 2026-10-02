太普高轉型！以製造事業為核心 推進海外與建設三大事業布局

太普高（3284）積極轉型，將以製造事業為核心，推進海外與建設三大事業布局；太普高往集團化發展，後續潛力受到重視。

太普高2日推舉執行長呂品學接任新董事長，主責製造事業經營；太普高董事呂維哲主掌日本熊本開發案；原董事長呂金發則回歸國內建設事業並負責集團整體策略，形成製造、海外及建設三大事業並進的發展架構。此次人事調整，象徵太普高在既有營運基礎上進一步落實專業分工。

呂金發表示，接手太普高近六年，從過去連年虧損的營運狀態，第二年起就轉虧為盈，並完成營運體質、財務結構及事業方向的階段性調整。

呂金發說，企業經營不是只看一個年度的數字，而是要把基礎打穩，讓下一階段有繼續成長的條件，這次人事調整，是專業分工的開始。

目前太普高集團建設事業包括一項先建後售案在內，共有約1,600戶建案進行中，整體銷售表現尚屬穩健；明年度推案計畫，將視市場買氣、金融環境及政策變化審慎調整。

呂金發把經營重心放回建設事業，持續深耕南台灣市場，掌握土地開發、產品定位、推案節奏及資金控管，同時負責集團整體事業方向與資源配置。

海外事業方面，畢業於美國紐約普瑞特藝術學院建築系的呂維哲，近年持續在建設部門累積規劃、設計及開發經驗，為泰嘉建設導入不同的建築思維與國際視野。除擔任泰嘉集團副董事長外，也兼任海外事業社長，負責日本熊本市場的開發與營運布局。

因應日本熊本第一期商業不動產的開發、共規劃177間客房的公寓式酒店開發案將進入實質工程階段，呂維哲階段性長駐日本，負責整合當地金融、建築設計、營造工程、飯店管理及市場資源，推動海外事業由投資布局走向實際開發與長期營運。

太普高表示，熊本公寓式酒店不只是單一不動產開發案，更是集團建立日本在地團隊、累積跨境開發經驗與發展長期營運模式的重要起點，未來將由呂維哲持續深化海外事業，並評估適合的住宅、飯店及資產營運機會。

太普高未來將以製造本業為核心，持續強化環保版材研發、製程管理、產能配置及海外市場開發；海外事業則以日本熊本為起點，逐步建立跨境開發與資產營運能力；建設事業將持續深耕南台灣，並視市場條件審慎擴大投資布局。