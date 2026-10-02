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Uber、Uber Eats連九年行程安全率逾99.9% 用戶最愛「分享行程狀態」

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導
Uber Eats今年首度攜手監理所舉辦「安全同行親子日」，理解道路潛在風險。圖／Uber提供
Uber Eats今年首度攜手監理所舉辦「安全同行親子日」，理解道路潛在風險。圖／Uber提供

UberUber Eats持續投入交通安全行動，今年配合2026年交通安全月「守護機車安全、延續停讓文化」，從「移動安心、科技安心、道路安心」三大安心出發，公開台灣長期安全數據，自2017年至 2025年，連續九年行程安全率逾99.9%（Uber叫車和Uber Eats外送行程沒有安全事故），在用戶的安全功能愛用榜中，「分享行程狀態」成為用戶最常使用的安全功能。

除了平台安全科技，Uber Eats今年也首度攜手監理所舉辦「安全同行親子日」，邀請外送合作夥伴與家人透過大型車視野死角、內輪差、防禦駕駛等道路實境體驗，辨識道路潛在風險與強化安全用路觀念。

交通部公路局表示，今年交通安全月以「守護機車安全、延續停讓文化」為主軸，首重機車族群的安全，而外送員因外送過程經常穿梭於道路及不同交通環境中，更應該加強安全觀念來降低事故風險，期待透過公私協力，讓安全意識落實在道路安全，共同打造更友善、更安心的交通環境。

Uber Eats 台灣總經理李旭諾表示，今年Uber Eats首度聯手台南市交通與救援協會與台北區監理所舉辦安全同行親子日，外送員與家人在互動中學習辨識道路潛在風險、強化安全用路觀念。未來Uber Eats也將持續透過平台科技、公私協力與道路安全教育，協助外送員提升風險辨識與安全意識。

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