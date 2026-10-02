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Grab與騰雲旗下騰加數位簽署合作備忘錄 攜手拓展台灣農產品至東南亞

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

Grab與台灣上市公司騰雲集團（6870）旗下子公司騰加數位服務簽署合作備忘錄，將台灣農產品帶給東南亞消費者。透過騰加數位的PEIGO沛果智能果昔機獨家製作「台灣雙百鮮奶果昔」，將台灣生產的鮮奶與鳳梨、芒果、草莓、藍莓、西瓜、香蕉等水果推廣至東南亞市場。

騰加數位指出，新鮮農產品因保存期限及物流限制，面臨國際出口挑戰。為因應農產品出口所面臨的挑戰，PEIGO沛果智能果昔機將作為「數位出口通路」，這些自動化機台使用裝有冷凍鮮奶與水果的水果杯，90秒內製作出「台灣雙百鮮奶果昔」，讓東南亞消費者能以便利的方式享用道地的台灣新鮮農產品。

馬來西亞將成為Grab與騰加數位合作的首個試行市場。雙方正研議於Grab旗下高級連鎖超市Jaya Grocer部分門市導入PEIGO沛果智能果昔機。

GrabAtlas 台灣計畫與台灣連鎖加盟促進協會（ACFPT）合作，並在台啟動試行計畫。台灣連鎖加盟促進協會理事長吳永強以及總統府副秘書長何志偉一同出席合作備忘錄簽署活動。

騰加數位董事長張婷婷表示：「我們很期待與 Grab 這樣的大型國際平台合作，探索海外拓展機會。我們期待在 Jaya Grocer 超市試行 PEIGO 沛果智能果昔機，並推出美味的『台灣雙百鮮奶果昔』，藉此蒐集消費者回饋並測試國際市場需求。這可以成為一個可規模化發展的模式，讓全世界看見台灣的農業與科技實力。」

Grab 集團營運董事總經理余偉騰表示：「我們過去曾在泰國、越南及菲律賓支持農業相關計畫，協助農民在線上銷售水果；我們也很高興能提供 Grab 的零售通路，支持台灣在地農民及創業者。騰加數位擁有創新的智能果昔機，能夠以最佳方式保存鮮奶及水果的新鮮度，我們也歡迎騰加數位成為 GrabAtlas 商家海外拓展計畫的最新合作夥伴。Grab 致力於協助台灣企業開拓海外市場，並積極分享我們在東南亞的人脈資源及在地市場洞察。」

雙方正研議於 Grab 旗下 Jaya Grocer 部分門市導入 PEIGO 沛果智能果昔機。

騰加數位是 GrabAtlas 商家海外拓展計畫的最新成員。此計畫旨在運用 Grab 在東南亞的市場知識及在地資源，協助餐飲業者前進東南亞市場。

GrabAtlas 台灣計畫於 2026 年 9 月首度宣布。透過與台灣連鎖加盟促進協會（ACFPT）的交流合作，Grab 將此計畫引進台灣，並啟動試行計畫，為 4 個首次尋求拓展海外市場的台灣品牌提供資源，包括復興北外婆家、微光盒子早午餐、尷尬司康及早到晚到。

東南亞 Grab 農產品

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