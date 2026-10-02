太普高新董事長呂品學2日上任 強調專注本業、強化國際競爭力

太普高（3284）公告，董事會2日推舉公司執行長兼財務主管呂品學接任新董事長；他強調，未來將專注印刷版材的核心事業，強化國際競爭力。

法人指出，太普高另個亮點，是與長興材料科技合資成立「普興公司」；由於長興材料是全球最大的乾膜光阻劑供應商與亞洲合成樹脂領導廠，技術含金量高，太普高與長興強強聯手，積極發展符合節能減碳與環境永續趨勢的DOP環保版材，目前新產線正在架設中，透過製程優化、產能提升與產品結構調整，進一步墊高國際競爭力，太普高在全球環保印刷版材產業的地位坐四望三，前景展望看俏，中長期投資價值浮現。

呂品學表示，轉型不能只停留在投資或設備擴充，而是必須經得起市場與營運成果的檢驗。每項投資都要回到市場考驗與實質成果，要把資源配置、製造管理與客戶需求真正連結起來，讓環保版材成為太普高下一階段的成長基礎。

業內人士說，今年28歲的呂品學，過去幾年長期駐點工廠，面對太普高曾經連年虧損、產業前景不明的經營環境，選擇將重心放在印刷版材本業，從生產製程、成本結構、財務管理、產品定位到海外市場，逐步掌握製造事業的營運全貌。

呂品學對太普高投入的心血超乎預期，為拓展市場全球征討，頻繁往返中國大陸、美國、巴西及歐洲，持續了解不同市場的印刷產業需求、環保規範及版材發展趨勢，尋找太普高產品深入國際市場的觸角。

除長期投入製造現場，呂品學也身兼太普高執行長暨財務主管，職責橫跨營運決策、財務管理、品牌行銷及市場開發，表明接任董事長後，將進一步整合製造、財務及轉投資事業發展，帶領太普高由營運改善階段，走向產品升級與國際市場拓展。

呂品學強調，接任董事長是承擔的開始，「不會因為完成一次合作、架設一條新產線，或進入一個海外市場就停下來」。太普高接下來要做的，是讓每一項投入轉化為產品競爭力、客戶信任及長期獲利能力，以穩健經營回應股東、客戶與市場的期待。