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罷工衝擊銷售狀況？ 乖乖公司曝現有庫存：還可供應1個月

聯合報／ 記者江婉儀／桃園即時報導
科技大廠日月光日前買下國民零食廠商乖乖的中壢廠土地，圖為乖乖示意圖。記者江婉儀／攝影
科技大廠日月光日前買下國民零食廠商乖乖的中壢廠土地，圖為乖乖示意圖。記者江婉儀／攝影

三地集團將中壢乖乖工廠賣給日月光，引發工會不滿，今天與桃園市產業總工會發起罷工行動。但不少公司行號的機器上，都有放置綠色乖乖「鎮壓」，被問及罷工是否會影響生產線，目前庫存仍有多少，乖乖公司表示，目前都還有庫存，預估可以供應大概一個月的貨量。

乖乖工會整理遷廠協商時間序，乖乖工會成員於7月30日得知中壢廠土地售出，8月26日原訂要在場內協商，但董事長第一次爽約；9月3日第一次調解，公司表示回去討論關廠補償。

9月14日原訂於廠內協商，董事長第二次爽約；9月16日第二次調解不成立，9月18日乖乖工會投票後取得罷工權，9月29日乖乖工會於日月光門口開記者會宣布將罷工。

乖乖公司表示，目前都還有庫存，預估可以供應大概一個月的貨量，若罷工時間長達一個月，可能造成影響約2萬箱產能，營業額影響約630萬。

桃園市勞動局表示，乖乖中壢廠企業工會前經桃園市政府勞資爭議調解不成立，經罷工投票程序取得罷工權，今天乖乖工會發起罷工行動，市府尊重勞方權益訴求，也希望資方儘快與工會協商，保障勞工權益。

罷工 庫存 乖乖 日月光

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