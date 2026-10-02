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嘉興街都更工地火警全面停工！住都中心曝四階段處理

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導

「嘉興街公辦都市更新案」9月26日發生工地火警，目前已全面停工。國家住都中心2日表示，後續將先釐清火災原因，再進行結構安全鑑定，確認建物安全及必要改善措施後，才能擬定復工計畫，經主管機關核准後才會進一步改善、復工。

國家住都中心表示，火警後續處理分為四個階段。第一階段為火災原因調查，台北市消防局已於9月29日至30日進行火場勘查，釐清起火原因。

第二階段則是結構安全鑑定。待火場勘查完成，並確認現場已具備安全勘查條件後，將委請專業技師公會進場，檢視火災是否影響建物結構安全，並依鑑定結果確認後續需要採取哪些改善措施。

第三階段將依結構安全鑑定結果擬定復工計畫，並送主管機關審查；待復工計畫核准後，才會進入第四階段，由國家住都中心督導出資人及施工團隊依計畫完成相關改善措施，並確認後續施工符合品質及安全標準。

國家住都中心強調，從火災原因調查、結構安全鑑定到復工計畫及改善作業，都會逐步督導及把關。目前工地仍全面暫停施工，相關處理進度也將持續公布於官網「嘉興街案火警處理專區」。

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