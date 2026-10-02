嘉興街都更工地火警全面停工！住都中心曝四階段處理

三地集團將中壢乖乖工廠賣給日月光，引發工會不滿，今天與桃園市產業總工會發起罷工行動。但不少公司行號的機器上，都有放置綠色乖乖「鎮壓」，被問及罷工是否會影響生產線，目前庫存仍有多少，乖乖公司表示，目前都還有庫存，預估可以供應大概一個月的貨量。

2026-10-02 15:04