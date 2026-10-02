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台東鳳梨釋迦打進韓國市場 首張訂單5萬支冷凍鮮果棒

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
民進黨立法委員陳瑩（左）率台東農會及農特產業者赴韓，今天在首爾華克山莊見證台東山漾食品與韓國勝運貿易簽署鳳梨釋迦冷凍鮮果棒採購合約，2027年度預計採購5萬支，現場與會人員簽約後合影。圖／陳瑩辦公室提供
民進黨立法委員陳瑩（左）率台東農會及農特產業者赴韓，今天在首爾華克山莊見證台東山漾食品與韓國勝運貿易簽署鳳梨釋迦冷凍鮮果棒採購合約，2027年度預計採購5萬支，現場與會人員簽約後合影。圖／陳瑩辦公室提供

民進黨立法委員陳瑩率台東農會及農特產業者赴韓，展開為期3天2夜的「台東農特產，前進韓國」展銷行程，今天在韓國首爾華克山莊見證台東山漾食品與韓國貿易商簽署「鳳梨釋迦冷凍鮮果棒」採購合約，韓國勝運貿易預計於2027年度採購5萬支，象徵台東鳳梨釋迦加工品正式進入韓國市場。

簽約儀式由駐韓代表丘高偉、代表台東縣長饒慶鈴出席的副縣長王志輝，以及外貿協會首爾台灣貿易中心館長王憲輝等共同見證。陳瑩表示，這次成功促成台東鳳梨釋迦冷凍鮮果棒取得韓國訂單，產品也已運抵首爾，準備進入當地通路銷售。

韓國勝運貿易社長劉溢利表示，感謝陳瑩居中牽線，經過多次媒合與討論後，促成此次合作，採購合約約定2027年度採購5萬支鳳梨釋迦鮮果冰棒。

陳瑩表示，鳳梨釋迦是台東代表性農產品，具有濃郁香氣及甜味，但農產品價格容易受到市場波動影響，因此協助台東業者提升加工設備，研發「整顆切片、急速冷凍」的鳳梨釋迦鮮果棒，希望透過加工延長產品銷售季節，讓消費者不受產季限制也能品嘗台東鳳梨釋迦。

她說，這次由韓國台商勝運貿易協助牽線，讓台東鳳梨釋迦有機會進入韓國市場，希望未來能進一步拓展餐飲、零售、批發及電商等通路，讓更多韓國消費者認識台東農特產品。

駐韓代表丘高偉表示，近年台灣農產品、加工品及伴手禮受到韓國市場關注，此次簽約象徵台東特色農產品拓展韓國市場跨出一步，期待未來有更多台東業者深耕韓國。

副縣長王志輝則表示，台東因地理及氣候條件，生產許多韓國較少見的農產品，除鳳梨釋迦外，也包括茶、酒及餅乾等多元產品，歡迎韓國業者進一步採購。

陳瑩指出，這次也舉辦「台東縣農特產品商務交流會」，安排台東業者與韓國通路及餐飲業者交流，透過試吃、試喝及產品介紹，尋求更多合作機會，也邀請韓國業者組團前往台東，實際體驗台東農特產品及觀光特色。

此次前往韓國展銷的台東團隊，包括池上鄉農會、關山鎮農會，以及山漾食品、允芳茶園、逸品茶園、新元昌紅茶產業文化館、出力釀酒業、吳家媽媽地瓜酥、青澤食品、台東縣印加果生產合作社等10個單位；韓方則有「The Born Korea」、Gourmet Square、Sunggyu Food及韓國連鎖餐飲加盟協會等10餘家業者參與交流。

鳳梨釋迦 鳳梨 台東

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