台東鳳梨釋迦打進韓國市場 首張訂單5萬支冷凍鮮果棒

民進黨立法委員陳瑩率台東農會及農特產業者赴韓，展開為期3天2夜的「台東農特產，前進韓國」展銷行程，今天在韓國首爾華克山莊見證台東山漾食品與韓國貿易商簽署「鳳梨釋迦冷凍鮮果棒」採購合約，韓國勝運貿易預計於2027年度採購5萬支，象徵台東鳳梨釋迦加工品正式進入韓國市場。

簽約儀式由駐韓代表丘高偉、代表台東縣長饒慶鈴出席的副縣長王志輝，以及外貿協會首爾台灣貿易中心館長王憲輝等共同見證。陳瑩表示，這次成功促成台東鳳梨釋迦冷凍鮮果棒取得韓國訂單，產品也已運抵首爾，準備進入當地通路銷售。

韓國勝運貿易社長劉溢利表示，感謝陳瑩居中牽線，經過多次媒合與討論後，促成此次合作，採購合約約定2027年度採購5萬支鳳梨釋迦鮮果冰棒。

陳瑩表示，鳳梨釋迦是台東代表性農產品，具有濃郁香氣及甜味，但農產品價格容易受到市場波動影響，因此協助台東業者提升加工設備，研發「整顆切片、急速冷凍」的鳳梨釋迦鮮果棒，希望透過加工延長產品銷售季節，讓消費者不受產季限制也能品嘗台東鳳梨釋迦。

她說，這次由韓國台商勝運貿易協助牽線，讓台東鳳梨釋迦有機會進入韓國市場，希望未來能進一步拓展餐飲、零售、批發及電商等通路，讓更多韓國消費者認識台東農特產品。

駐韓代表丘高偉表示，近年台灣農產品、加工品及伴手禮受到韓國市場關注，此次簽約象徵台東特色農產品拓展韓國市場跨出一步，期待未來有更多台東業者深耕韓國。

副縣長王志輝則表示，台東因地理及氣候條件，生產許多韓國較少見的農產品，除鳳梨釋迦外，也包括茶、酒及餅乾等多元產品，歡迎韓國業者進一步採購。

陳瑩指出，這次也舉辦「台東縣農特產品商務交流會」，安排台東業者與韓國通路及餐飲業者交流，透過試吃、試喝及產品介紹，尋求更多合作機會，也邀請韓國業者組團前往台東，實際體驗台東農特產品及觀光特色。

此次前往韓國展銷的台東團隊，包括池上鄉農會、關山鎮農會，以及山漾食品、允芳茶園、逸品茶園、新元昌紅茶產業文化館、出力釀酒業、吳家媽媽地瓜酥、青澤食品、台東縣印加果生產合作社等10個單位；韓方則有「The Born Korea」、Gourmet Square、Sunggyu Food及韓國連鎖餐飲加盟協會等10餘家業者參與交流。