台船為海巡署打造的第二艘高緯度遠洋巡護船 今日舉行安龍典禮

台船（2208）2日上午在高雄廠，舉行「高緯度遠洋巡護船6艘設計建造統包案」第二艘安龍儀式，預祝建造案順利圓滿完成。

台船指出，新型高緯度遠洋巡護船屬於「籌建海巡遠洋巡護船發展計畫」的一部分，主要任務包括：維護台灣周邊與外離島海域安全；執行遠洋漁業執法、護漁與海難救援；支援國際搜救與人道救援行動；兼具油電混合推進系統與長期自主航行能力，可進總裁達30日以上的海上巡弋。

為全面提升遠洋巡護與執法能量，我國正積極推動新型高緯度遠洋巡護船建造計畫，預計於2026年至2031年間分批交船。該型船全船（含上層結構）採用高強度鋼質結構，滿載排水量約5,000噸，具備優異的高緯度與低溫海域航行能力，可在南、北緯55度範圍內執行遠洋巡護任務；船艏更採用「斧型艏」（Axe Bow）設計，能有效降低船體在風浪中的起伏情形，大幅提升航行平穩度。

展望未來，本型船除持續鞏固太平洋海域之綿密巡護防線外，更將破浪前行，把執法觸角地延伸至南印度洋等更為浩瀚的遠洋公海。台船必當秉持匠心初衷，如期、如質完成全系列艦艇建造，全面提升海巡艦艇的執勤戰力，堅定捍衛國家主權與崇高漁權；全力築起我國漁民在專屬經濟海域及公海作業的安全屏障，悉心捍衛爭端水域的和平與穩定。台船公司定當不負國人殷切期盼，以守護「藍色國土」為永恆之首要任務。