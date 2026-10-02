Tesla 啟動在台 FSD 版本驗證並提出道路測試計

Tesla Taiwan 2日表示，Tesla 持續推動 FSD（S）輔助駕駛系統在台落地之申請程序，已於近日召開的技術審查會議中，提出道路測試計畫架構，後續將配合審查意見作相關準備。

9 月 Tesla 在台灣新車掛牌「電動車全品牌」第一，2026 年度累積掛牌已達 18,632 輛，年銷量排名爬升至全品牌第三，9 月電動車總市場市占率達 75.4%，展現 Tesla 強大的品牌與產品力。

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另有關 FSD（S）輔助駕駛系統時程更新，Tesla Taiwan 持續推動功能在台落地之申請程序，依據新技術駕駛系統補充作業規定，於 7 月中提交申請文件後，至 9 月期間，已與學者專家及相關政府部會完成首輪技術審查會議，並啟動內部軟體開發程序，同時依循法規要求，於實際道路進行初期的功能驗證。

此外，Tesla 已根據審查會議意見，優化道路測試計畫架構，測試路線規劃不僅涵蓋要求之場景，更納入城市至鄉村的多元交通型態，務求確保 FSD（S）能適應台灣特有的汽機車混流與在地交通規則情境。該計畫已於近日召開的第二次技術審查會議中提出，後續將配合審查意見提供補充說明供專家學者及相關政府部會。

Tesla Taiwan 強調，Tesla持續保障車主權益，積極完善測試路線與場景規劃，全力推動 FSD（S）輔助駕駛系統取得審核認可，讓台灣車主與全球同步體驗領先的輔助駕駛科技，共創更安全、智慧的交通未來。