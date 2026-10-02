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首季低薪房貸族占比寫十年新低 這都買方超能扛「月薪3萬扛貸7萬」

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
台灣房屋集團根據聯徵中心資料統計，近十年來，全國年收入40萬元以下的低薪房貸族，佔比走勢呈現一路下滑，2016年低薪房貸族佔比還接近2成，來到2026年首季已縮減至10.8%，僅剩約一成，為近十年來最低點。台灣房屋集團／提供
台灣房屋集團根據聯徵中心資料統計，近十年來，全國年收入40萬元以下的低薪房貸族，佔比走勢呈現一路下滑，2016年低薪房貸族佔比還接近2成，來到2026年首季已縮減至10.8%，僅剩約一成，為近十年來最低點。台灣房屋集團／提供

根據行政院主計總處統計，全國約有126萬名勞工年收入不到39萬元，換算平均月薪僅3萬元，低薪族能買房嗎？台灣房屋集團根據聯徵中心資料統計，近十年來，全國年收入40萬元以下的低薪房貸族，占比走勢呈現一路下滑，2016年低薪房貸族占比還接近2成，來到2026年首季已縮減至10.8%，僅剩約一成，為近十年來最低點。

進一步觀察，六都低薪房貸族占比變化呈現南北兩樣情，雙北市這類高房價城市，低薪房貸族不減反增，占比反而越來越高；反觀中南部則均出現年減，低薪族越來越少，其中，以台中市年減近2個百分點較為明顯。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，近年房價與生活成本同步走高，對平均月薪3萬元的小資族而言，購屋壓力確實不小，而雙北市高房價縣市低薪房貸族卻有增無減，多少也反映出南北財務觀念的差異。

張旭嵐分析，北部人投資理財風氣較勝，除了本薪之外也多有一定比例的業外或投資收入，且財務觀念也較開放，不排斥廣用寬限期，高槓桿貸款置產，再加上富爸媽資助，讓低薪族仍願在高房價區購屋，也期待靠房產增值翻身。

進一步觀察，全國及六都低薪族房貸壓力也越來越高！2026年首季全國低薪族平均扛貸1,011萬元，六都當中，雙北市及台中市低薪族均要扛貸破千萬元，其中，台北市房貸壓力更高達1890萬元，晚一年就要多負擔逾200萬元，南二都小資房貸雖同樣升壓，不過負擔相較輕鬆，平均扛貸不到900萬元；然而即便低薪族扛貸壓力大，仍有近5成購屋族，偏好購買屋齡5年內的新屋。

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，台北市低薪族平均房貸1890萬元，以8月五大銀行購屋貸款利率2.32%、30年期估算，每月本息支出就要約7.3萬元，已是平均月收入的2.5倍，多數得仰賴雙薪家庭或長輩資助才有力「扛得起」。而在有限的購屋能力下，小資族仍偏好屋況新穎的住宅，相對在地段、坪數或生活機能上，可能就必須有所取捨。

李家妮表示，隨著青安3.0加碼提高婚育家庭貸款額度，有助於小資首購族提高可負擔的購屋總價帶，增加中高房價地區、多房家庭宅、優質學區宅的進場機會。建議低薪族可依自身財務條件，善用政策優惠、妥善規劃自備款，先求有、再求好，仍有機會逐步打開購屋大門。

台灣房屋集團根據聯徵中心資料統計，近十年來，全國年收入40萬元以下的低薪房貸族，佔比走勢呈現一路下滑，2016年低薪房貸族佔比還接近2成，來到2026年首季已縮減至10.8%，僅剩約一成，為近十年來最低點。台灣房屋集團／提供
台灣房屋集團根據聯徵中心資料統計，近十年來，全國年收入40萬元以下的低薪房貸族，佔比走勢呈現一路下滑，2016年低薪房貸族佔比還接近2成，來到2026年首季已縮減至10.8%，僅剩約一成，為近十年來最低點。台灣房屋集團／提供

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