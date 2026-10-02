台南「蛋黃區」土地搶手 中國城運河星鑽2筆脫標進帳39.14億

台南市地政局今年第3次區段徵收可建築土地標售開標，推出永康砲校遷建暨創意設計園區、中國城暨運河星鑽區段徵收區2處開發區、共6標6筆土地，吸引3標參與投標，最終標出2標、2筆土地，且全數落在中國城暨運河星鑽區，標脫總金額約39.14億元，平均溢價率約0.22%。

此次標售土地位於中西區精華地段的中國城暨運河星鑽區，基地就在台南運河與中正商圈交會一帶，緊鄰河樂廣場，串聯中正商圈、海安商圈及運河水岸，並可沿水岸觀光軸線銜接安平，兼具市中心商業機能與水岸觀光、休閒特色。該區過去是中國城所在位置，市府推動區段徵收後，重新整合舊城商業軸線與運河水岸空間，打造新的都市發展節點。

地政局長陳淑美表示，中國城暨運河星鑽區受到投資人青睞，反映市場對台南土地開發品質及後續發展潛力的肯定。區域緊鄰運河水岸，具商業、觀光、休閒及景觀等多元發展條件，市府希望透過公開標售，引進民間投資與創新能量，活化城市核心空間，串聯周邊生活、商業及觀光資源，打造水岸發展新亮點。

中國城暨運河星鑽開發區總面積約11.23公頃，其中公共設施約4.97公頃，規畫廣場、停車場、人行道及水岸公園等空間；河樂廣場位於運河西側，也是區域重要公共空間。市府並規畫串聯中正商圈、海安商圈及運河水岸，形成兼具觀光、休閒與商業機能的城市廊帶。

市長黃偉哲表示，市府持續透過市地重劃及區段徵收完善公共設施、提升土地利用效益，並以公開標售、標租及設定地上權等方式活化公有土地，期盼得標業者加速投入開發，創造投資及就業機會，帶動台南經濟發展。

地政局表示，未來將配合市政建設及產業發展需求，持續活化公有土地資源，透過公開透明的土地標售機制引進民間投資，提升土地利用效益。