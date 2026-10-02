快訊

亞運電競／雖敗猶榮！中華隊0:3不敵韓國隊摘獲《英雄聯盟》銀牌

亞運射箭／扛住前兩局亂流後回穩 反曲弓中華男團奪銅牌

Nana親自發聲！害羞認愛T.O.P「會好好地交往下去」

聽新聞
0:00 / 0:00

台南「蛋黃區」土地搶手 中國城運河星鑽2筆脫標進帳39.14億

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
中國城暨運河星鑽區段徵收土地兩標土地順利標出，總金額39.14億元。圖／台南市地政局提供
中國城暨運河星鑽區段徵收土地兩標土地順利標出，總金額39.14億元。圖／台南市地政局提供

台南市地政局今年第3次區段徵收可建築土地標售開標，推出永康砲校遷建暨創意設計園區、中國城暨運河星鑽區段徵收區2處開發區、共6標6筆土地，吸引3標參與投標，最終標出2標、2筆土地，且全數落在中國城暨運河星鑽區，標脫總金額約39.14億元，平均溢價率約0.22%。

此次標售土地位於中西區精華地段的中國城暨運河星鑽區，基地就在台南運河與中正商圈交會一帶，緊鄰河樂廣場，串聯中正商圈、海安商圈及運河水岸，並可沿水岸觀光軸線銜接安平，兼具市中心商業機能與水岸觀光、休閒特色。該區過去是中國城所在位置，市府推動區段徵收後，重新整合舊城商業軸線與運河水岸空間，打造新的都市發展節點。

地政局長陳淑美表示，中國城暨運河星鑽區受到投資人青睞，反映市場對台南土地開發品質及後續發展潛力的肯定。區域緊鄰運河水岸，具商業、觀光、休閒及景觀等多元發展條件，市府希望透過公開標售，引進民間投資與創新能量，活化城市核心空間，串聯周邊生活、商業及觀光資源，打造水岸發展新亮點。

中國城暨運河星鑽開發區總面積約11.23公頃，其中公共設施約4.97公頃，規畫廣場、停車場、人行道及水岸公園等空間；河樂廣場位於運河西側，也是區域重要公共空間。市府並規畫串聯中正商圈、海安商圈及運河水岸，形成兼具觀光、休閒與商業機能的城市廊帶。

市長黃偉哲表示，市府持續透過市地重劃及區段徵收完善公共設施、提升土地利用效益，並以公開標售、標租及設定地上權等方式活化公有土地，期盼得標業者加速投入開發，創造投資及就業機會，帶動台南經濟發展。

地政局表示，未來將配合市政建設及產業發展需求，持續活化公有土地資源，透過公開透明的土地標售機制引進民間投資，提升土地利用效益。

台南 土地 蛋黃區

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

搭西區門戶商機 台北車站國門逾百坪商四土地標售

永康再生水廠二期工程動土 黃偉哲：提升供水韌性支撐產業發展

影／澎湖輪首航安平馬公搭載率近9成 享受「類郵輪」旅程

高雄人不捨！大統百貨五福店原址擬蓋停車場 在地憂新堀江商圈失去「心臟」

相關新聞

不滿公司賣地被迫異動 乖乖中壢廠工會今凌晨發動罷工

乖乖股份有限公司今年7月出售旗下中壢廠土地，該廠員工不滿被迫調動、離職卻無任何補償，9月16日由該廠工會出面與資方協調，因調解不成立而取得罷工權。中壢廠工會今凌晨宣布將會員大會取得94%成員同意，已於今天凌晨5時開始罷工。

國際布局再下一城！向榮生技異體幹細胞獲衛福部外銷專用藥品許可證

向榮生技（6794）1日宣布，接獲衛生福利部函文通知，公司自主研發的人類來源同種異體脂肪間質幹細胞 UC-hADSC 成功取得外銷專用藥品許可證。

股市上漲帶動財富效應 新光三越：消費時代正要起飛

新光三越周年慶昨（1）日開跑，董事長吳東昇親自坐鎮台北南西店。他表示，台灣近三年財富累積明顯，零售市場維持成長，民眾消費觀念也正在轉變，強調「真正的消費時代正要起飛」。

熱區買盤外溢！企業主夯低密度豪墅 三大衛星生活圈吸頂端買盤卡位

受市區開發飽和與房價外溢效應，台中都會區發展軸線正順沿快速道路與軌道路網往外擴張，帶動「霧峰、大肚山、大坑」三大衛星特區的市場關注度。

台東鳳梨釋迦打進韓國市場 首張訂單5萬支冷凍鮮果棒

民進黨立法委員陳瑩率台東農會及農特產業者赴韓，展開為期3天2夜的「台東農特產，前進韓國」展銷行程，今天在韓國首爾華克山莊見證台東山漾食品與韓國貿易商簽署「鳳梨釋迦冷凍鮮果棒」採購合約，韓國勝運貿易預計於2027年度採購5萬支，象徵台東鳳梨釋迦加工品正式進入韓國市場。

台船為海巡署打造的第二艘高緯度遠洋巡護船 今日舉行安龍典禮

台船（2208）2日上午在高雄廠，舉行「高緯度遠洋巡護船6艘設計建造統包案」第二艘安龍儀式，預祝建造案順利圓滿完成。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。