雙北市熱銷雙捷宅站點出列 這兩站竟「5字頭有找」

雙北地區捷運路網成熟，捷運住宅向來深受購屋族青睞，其中捷運交會站不僅具備轉乘機能，周邊住宅更容易受到來自不同通勤路線的購屋族群關注。

永慶房產集團根據實價登錄資訊，彙整近一年雙北地區已通車雙捷運交會站周邊房市價量，其中房市交易熱絡前5名的站點，就有4站位於新北市，包含新埔站、三重站、板橋站以及景安站，顯示在房價負擔與交通便利的雙重考量下，新北雙捷生活圈已成為自住購屋的重要選擇。

近一年捷運新埔站合計有308戶交易居冠，永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，捷運新埔站位於捷運板南線，與捷運環狀線的新埔民生站互為站外轉乘，可串聯台北市核心區及新店、新莊等地，加上鄰近板橋成熟生活圈，住宅供給多元，對通勤族及換屋族都具吸引力。

而與新埔站僅一站之隔的板橋站則整合板南線、環狀線、高鐵及台鐵等交通系統，周邊商業與行政機能完整，提供良好交通與居住條件，市場指名度高，近一年累計成交143戶，排名第四。

至於三重站與景安站則以5字頭房價吸引通勤自住族群，以交易量164戶與140戶分別排名第二與第五。

陳金萍指出，在雙捷交會站中，捷運三重站與景安站兼具交易熱度與價格優勢；其中，三重站可銜接中和新蘆線及機場捷運，快速前往台北市與桃園機場；景安站則串聯中和新蘆線與環狀線，有利於往返台北市、新店及板橋，兩站點周邊發展成熟，生活機能完善，相較北市核心雙捷站動輒每坪百萬元，兩站仍維持5字頭行情，對重視通勤效率、又須兼顧購屋預算的自住族群更具吸引力。

進一步觀察台北市核心的捷運交會站則展現明顯的地段價值。陳金萍說明，統計顯示，捷運古亭站、東門站、忠孝復興站、大安站、中正紀念堂站、忠孝新生站等6個雙捷運交會站，平均單價皆已站上百萬元，其中東門站以每坪128.1萬元居冠。

陳金萍指出，捷運東門站位於大安、中正生活圈交界，是中和新蘆線、淡水信義線的交會站點，鄰近永康商圈與大安森林公園，周邊金華國中、新生國小也是台北市明星學區，加上核心區住宅供給有限，房價居各交會站之首。

至於古亭站則以153戶交易量排名第三，平均單價每坪104.4萬元，可快速連結市中心與中永和地區，周邊文教、商業等核心地段機能強勁，購屋需求穩定，成為北市交易最熱絡的雙捷交會站。

整體而言，陳金萍提醒，雙捷運交會站可提供更多元的通勤路線與轉乘選擇，有助節省交通時間、擴大生活及就業圈。不過，購屋仍應回歸自身需求與財務條件，除了評估房價與總價是否在可負擔範圍內，也須綜合考量工作地點、家庭成員、生活機能、屋齡及住宅品質等條件，才能在享有交通便利之餘，找到真正符合長期居住需求的理想好屋。