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宏碁8月拿下加拿大Windows PC市占龍頭
宏碁（2353）8月於加拿大市場表現亮眼，據最新市調資料顯示，宏碁於2026年8月在加拿大Windows作業系統個人電腦市場以22.9%市占率位居第一，年成長達18.3%，大幅領先業界（產業均值負23.2%）。其中，筆記型電腦及桌上型電腦分別以23.8%及17.8%的市占表現居冠；螢幕產品線亦以23.8%市占率居冠，展現宏碁完整產品布局及穩健的市場競爭力。
受惠於宏碁主流及電競產品於加拿大主要零售通路的強勁表現，包括Amazon、Best Buy、Costco、Staples及Walmart等，帶動筆記型電腦、桌上型電腦及螢幕產品線持續成長，為8月營收挹注動能。
宏碁將持續透過多元產品組合滿足消費者於工作、娛樂及創作等不同情境的需求，並積極導入AI與創新技術，提供兼具效能與智慧體驗的產品，進一步強化品牌於加拿大市場的競爭優勢。
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