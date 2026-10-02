快訊

半導體風雲／「讓我們先動工」南亞科選屏東這話埋伏筆

iPhone Duo免擔心摺痕！螢幕表層「可更換」 蘋果維修價格曝光超佛心

ChatGPT推新玩法！「虛擬試衣」功能超狂 實測短褲男變西裝穿搭超自然

聽新聞
0:00 / 0:00

機車市場復甦 9月總銷量達70189台

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
三陽9月以32161台的掛牌數，市占率45.8%持續坐穩龍頭。圖／三陽提供
三陽9月以32161台的掛牌數，市占率45.8%持續坐穩龍頭。圖／三陽提供

機車市場復甦，全台9月總銷量達70189輛，較9月大增16.78%。三陽以32161台的掛牌數，市占率45.8%持續坐穩龍頭，光陽以17639台、市占率25.1%排名第二，山葉12715台，市占率18.1%，Gogoro則為2964台，市占率4.2%。

累計前九月，三陽掛牌數為251110台，市占率44.5%，光陽為143036台，市占率25.3%，山葉106146台，市占率18.8%，Gogoro為25396台，市占率4.5%，總市場為564611台。

三陽表示，在產品布局持續深化與市場需求穩健的帶動下， 9月以45.8%市占率穩居台灣機車市場領導品牌，從國民車、運動車款到風格車系，SYM透過完整且多元的產品組合，持續回應不同消費族群的騎乘需求，展現產品布局的整體效益。

電動機車市場亦展現顯著增溫趨勢，單月總銷量達3482輛，大幅月增32.90%，Gogoro表示，隨著8月民俗月與氣候等季節性干擾因素消退，疊加開學季湧現的購車需求，推升整體市場領牌動能，展望第四季，在年底政府補助倒數與各大品牌促銷方案齊發的雙重帶動下，預期市場買氣將持續熱絡。

三陽 Gogoro 市占率

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

9月車市回暖 掛牌量增15%…減徵貨物稅+特斯拉、賓士大量交車助攻

民俗月結束…台灣車市9月總登錄37054台 年增15%

9月車市3.7萬台、年增15% 10月可望持續樂觀氛圍較去年成長

進口車大量到港 9月占整體車市55% 強壓國產車

相關新聞

不滿公司賣地被迫異動 乖乖中壢廠工會今凌晨發動罷工

乖乖股份有限公司今年7月出售旗下中壢廠土地，該廠員工不滿被迫調動、離職卻無任何補償，9月16日由該廠工會出面與資方協調，因調解不成立而取得罷工權。中壢廠工會今凌晨宣布將會員大會取得94%成員同意，已於今天凌晨5時開始罷工。

國際布局再下一城！向榮生技異體幹細胞獲衛福部外銷專用藥品許可證

向榮生技（6794）1日宣布，接獲衛生福利部函文通知，公司自主研發的人類來源同種異體脂肪間質幹細胞 UC-hADSC 成功取得外銷專用藥品許可證。

股市上漲帶動財富效應 新光三越：消費時代正要起飛

新光三越周年慶昨（1）日開跑，董事長吳東昇親自坐鎮台北南西店。他表示，台灣近三年財富累積明顯，零售市場維持成長，民眾消費觀念也正在轉變，強調「真正的消費時代正要起飛」。

雙北市熱銷雙捷宅站點出列 這兩站竟「5字頭有找」

雙北地區捷運路網成熟，捷運住宅向來深受購屋族青睞，其中捷運交會站不僅具備轉乘機能，周邊住宅更容易受到來自不同通勤路線的購屋族群關注。

宏碁8月拿下加拿大Windows PC市占龍頭

宏碁（2353）8月於加拿大市場表現亮眼，據最新市調資料顯示，宏碁於2026年8月在加拿大Windows作業系統個人電腦市場以22.9%市占率位居第一，年成長達18.3%，大幅領先業界（產業均值負23.2%）。其中，筆記型電腦及桌上型電腦分別以23.8%及17.8%的市占表現居冠；螢幕產品線亦以23.8%市占率居冠，展現宏碁完整產品布局及穩健的市場競爭力。

台塑便利家洗劑智慧補充站 獲頒環境部首批「蝸牛循環標誌」

環境部於2026年正式推動「循環標誌」制度，台塑便利家指出，「台塑便利家環保科技」憑藉全台首創的「洗劑智慧補充站」，通過環境部嚴苛審查，正式獲頒我國首批「循環標誌使用證書」（環部授循字第1156119400號、循環標誌編號D000008），獲准於「無包裝商品循環服務」類別標註官方循環標誌。台塑便利家總經理李漢揚表示「這不僅是國家級政策對台塑便利家創新商模的肯定，更宣告臺灣綠色零售正式邁入官方認證的無包裝新時代」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。