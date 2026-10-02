機車市場復甦 9月總銷量達70189台

機車市場復甦，全台9月總銷量達70189輛，較9月大增16.78%。三陽以32161台的掛牌數，市占率45.8%持續坐穩龍頭，光陽以17639台、市占率25.1%排名第二，山葉12715台，市占率18.1%，Gogoro則為2964台，市占率4.2%。

累計前九月，三陽掛牌數為251110台，市占率44.5%，光陽為143036台，市占率25.3%，山葉106146台，市占率18.8%，Gogoro為25396台，市占率4.5%，總市場為564611台。

三陽表示，在產品布局持續深化與市場需求穩健的帶動下， 9月以45.8%市占率穩居台灣機車市場領導品牌，從國民車、運動車款到風格車系，SYM透過完整且多元的產品組合，持續回應不同消費族群的騎乘需求，展現產品布局的整體效益。

電動機車市場亦展現顯著增溫趨勢，單月總銷量達3482輛，大幅月增32.90%，Gogoro表示，隨著8月民俗月與氣候等季節性干擾因素消退，疊加開學季湧現的購車需求，推升整體市場領牌動能，展望第四季，在年底政府補助倒數與各大品牌促銷方案齊發的雙重帶動下，預期市場買氣將持續熱絡。