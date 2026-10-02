台塑便利家洗劑智慧補充站 獲頒環境部首批「蝸牛循環標誌」

環境部於2026年正式推動「循環標誌」制度，台塑便利家指出，「台塑便利家環保科技」憑藉全台首創的「洗劑智慧補充站」，通過環境部嚴苛審查，正式獲頒我國首批「循環標誌使用證書」（環部授循字第1156119400號、循環標誌編號D000008），獲准於「無包裝商品循環服務」類別標註官方循環標誌。台塑便利家總經理李漢揚表示「這不僅是國家級政策對台塑便利家創新商模的肯定，更宣告臺灣綠色零售正式邁入官方認證的無包裝新時代」。

台塑便利家表示，俗稱「綠色蝸牛」的環境部最新循環標誌，外型象徵著臺灣產業一步步爬向永續未來的堅定決心，首波聚焦塑膠、紡織及無包裝服務等五大領域。該認證門檻極高，業者須具備循環特性證明、完整營運實績與合規文件，並通過雙階段專家實質審核。台塑便利家憑藉成熟、可追溯且高透明度的「無包裝循環服務系統」脫穎而出，榮獲首批循環標誌認證的廠家。

台塑便利家總經理李漢揚表示，「每年數以千萬瓶計的清潔劑在市場上流通，這些瓶子本就都可以重複再利用，但真正被回收的比例卻千分之一不到，消費者花了錢，購買的是瓶子，還是瓶中的洗劑？」。

台塑便利家以此初衷開發洗衣精補充站，並嘗試全台規模化複製，自2021年推動以來，這台機器與各大通路合作(全家超商、萬家福、全聯等)座落於騎樓或門店一隅、也走入社區、進入企業及校園宿舍，一步步複製在台灣368個鄉鎮市區中，現在全台已布建超過350台。

台塑便利家指出，座落全台各地的洗劑智慧補充站，民眾只需自備空瓶即可按需購買，最低只要5元即能購買到100g的洗衣精，徹底省去一次性塑膠瓶的耗損與運輸成本，節省下來的成本實質轉化為消費者的利益。

補充站洗劑全線由台塑生醫嚴格監製，具備國家環保標章與高達95%以上的生物分解度，徹底消除大眾對散裝品質的疑慮。此外，補充站更結合 AIoT 智慧運補，並逐步進化為最新四合一「水精靈」機型，單機即可銷售四種以上清潔劑，並串聯 ECOCO 廢瓶回收機，達成「源頭減量」與「末端回收」的雙循環生態系，將永續行動轉化為隨手可及的日常生活。

台塑便利家透過洗劑智慧補充站，每年售出857 公噸洗劑，直接減少約85.7萬個塑膠空瓶（相當於約72公噸塑膠廢棄物）進入焚化爐或掩埋場，年減碳量達169.17公噸CO₂e，相當於栽種超過1.4萬棵樹的減碳實績。

台塑便利家董事長王瑞瑜表示，「洗劑智慧補充站是我們落實『循環經濟產業化』的具體實踐。透過科技將循環再利用的精神無形融入民眾消費行為中，降減的成本也實質讓利給消費者，這正是我們所追求的共好永續」。台塑便利家創造消費者、場域夥伴與環境三方共贏的可規模化商模，將加速邁向全台1,200台的布建目標，打造臺灣無包裝循環經濟的新典範。